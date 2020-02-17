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СМИ: Павленский отказался от предоставленных ему адвокатов во Франции
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РИА Новости

СМИ: Павленский отказался от предоставленных ему адвокатов во Франции

17:31 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкХудожник Петр Павленский
Художник Петр Павленский
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Художник Петр Павленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Художник-акционист Петр Павленский, задержанный за публикацию интимных видео с бывшим кандидатом на пост мэра Парижа Бенжаменом Гриво, отказывается от предоставленных ему адвокатов, сообщает телеканал LCI со ссылкой на неназванные источники.
По данным телеканала, Павленский хочет, чтобы его защищал только его личный адвокат Хуан Бранко, который сам ранее отмечал, что прокуратура выступила против его назначения в качестве адвоката художника. Павленский также отказался разрешить следователям провести обыск в его жилище.
Художник Петр Павленский в здании суда в Париже, Франция. 10 января 2019
Вчера, 16:11
Эксперт прокомментировал акцию Павленского во Франции
Кроме того, как сообщает телеканал, 29-летняя девушка Павленского Александра де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями. Она призналась в том, что Бенжамен Гриво отправил ей интимные видео, однако опровергла причастность к их публикации и распространению в сети. В воскресенье следователи провели обыск в ее квартире.
Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, взял на себя ответственность за размещение материалов интимного характера, как он утверждает, Бенжамена Гриво. Последний в результате скандала снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа и подал жалобу на "вмешательства в личную жизнь". В рамках начатого расследования правоохранительные органы Франции задержали Павленского и его подругу – молодую девушку, которой, как пишут СМИ, Гриво и отправлял сообщения и видеозаписи. Многие политические деятели Франции высказали слова поддержки Гриво и осудили вмешательство в частную жизнь.
Петр Павленский
16 февраля, 22:23
В посольстве заявили, что Павленский не обращался за помощью
Это не первое дело в отношении Павленского на территории Франции. В январе прошлого года он был осужден за поджог здания Банка Франции. Павленский был приговорен к трем годам тюрьмы, два из них – условно. Но с учетом времени проведенного в предварительном заключении Павленский остался на свободе.
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Петр ПавленскийФранцияВ мире
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