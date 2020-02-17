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Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN
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РИА Новости

Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN

17:29 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердила законность регистрации Роспатентом товарных знаков "Международный союз КВН" и Planet KVN на компанию Александра Маслякова АМИК, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
СИП в октябре отклонил заявления компании "Группа 7", оспаривавшей решения Роспатента о законности регистрации спорных товарных знаков. В понедельник суд оставил без удовлетворения и кассационные жалобы, поданные "Группой 7" и гражданкой Мариной Топаз на решения первой инстанции.
Ведущий КВН Александр Масляков
3 февраля, 16:20
Арбитраж подтвердил права Маслякова на "КВН Клуб веселых и находчивых"
Всего истцы, обосновывая свои требования тем, что им принадлежат авторские права на сценарии первых игр и книгу с правилами, оспаривали права на шесть товарных знаков: "Планета КВН", "The International Union КВН", "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН", Planet KVN и общеизвестный товарный знак "КВН". Все их иски были отклонены. В настоящее время все решения, кроме решения относительно "КВН", прошли уже и кассационную инстанцию и устояли в ней.
Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего имущественные права на произведения перешли к его вдове Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании АМИК, которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.
Кинорежиссер Юлий Гусман
21 ноября 2019, 18:30Сказано в эфире
"Все меняется". Гусман отреагировал на решение суда по правам на бренд КВНКомпания Александра Маслякова "АМИК" сохранила права на товарный знак "КВН". Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал постоянный член жюри телеигры, кинорежиссер, телеведущий, руководитель премии "Ника" Юлий Гусман.
Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, телепередачу "КВН" показывали по советскому Центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Затем из-за цензуры, отмечал юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.
Роспатент, отклоняя возражения "Группы 7", указывал, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым. По мнению ведомства, популяризация игры связана в основном с его деятельностью. В настоящее время выпускается не менее 20 программ за каждый телевизионный сезон, которые транслируются в прайм-тайм, отмечал Роспатент. Суд поддержал доводы ведомства.
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КВНАлександр МасляковФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
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