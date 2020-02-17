Маслякову оставили бренды "Международный союз КВН" и Planet KVN

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердила законность регистрации Кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам (СИП) вслед за первой инстанцией подтвердила законность регистрации Роспатентом товарных знаков "Международный союз КВН" и Planet KVN на компанию Александра Маслякова АМИК, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

СИП в октябре отклонил заявления компании "Группа 7", оспаривавшей решения Роспатента о законности регистрации спорных товарных знаков. В понедельник суд оставил без удовлетворения и кассационные жалобы, поданные "Группой 7" и гражданкой Мариной Топаз на решения первой инстанции.

Всего истцы, обосновывая свои требования тем, что им принадлежат авторские права на сценарии первых игр и книгу с правилами, оспаривали права на шесть товарных знаков: "Планета КВН", "The International Union КВН", "КВН Клуб веселых и находчивых", "Международный союз КВН", Planet KVN и общеизвестный товарный знак "КВН". Все их иски были отклонены. В настоящее время все решения, кроме решения относительно "КВН", прошли уже и кассационную инстанцию и устояли в ней.

Сценарии первых игр и книга были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего имущественные права на произведения перешли к его вдове Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению заявителя, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам задолго до появления компании АМИК, которая впоследствии приобрела права на бренд без согласия авторов книги и первых сценариев.

Как указывал представитель "Группы 7" на одном из заседаний суда, телепередачу "КВН" показывали по советскому Центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации. Затем из-за цензуры, отмечал юрист, телетрансляции прекратили, но сама игра продолжалась.