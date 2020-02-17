Глава МИД временного правительства Ливии оценил ход мирных переговоров

"Конференция по ливийской безопасности, восстановлению мира в Ливии может быть проведена в Москве равным образом, как и в любой другой столице Европы и мира", - сказал он журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".