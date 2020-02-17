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Глава МИД временного правительства Ливии оценил ход мирных переговоров
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РИА Новости

Глава МИД временного правительства Ливии оценил ход мирных переговоров

17:28 17.02.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж не исключил, что в будущем в Москве возможно проведение конференции по восстановлению мира в его стране.
"Конференция по ливийской безопасности, восстановлению мира в Ливии может быть проведена в Москве равным образом, как и в любой другой столице Европы и мира", - сказал он журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Международный дискуссионный клуб "Валдай"Халифа ХафтарМоскваЛивияВ мире
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