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В Пакистане семь человек погибли при взрыве
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РИА Новости

В Пакистане семь человек погибли при взрыве

17:23 17.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев - РИА Новости. Как минимум семь человек погибли и 21 получил ранения при взрыве в пакистанском городе Кветта, сообщил изданию Dawn официальный представитель правительства провинции Лиакат Шахвани.
По предварительным данным, взрыв в столице провинции Белуджистан произошел в результате теракта.
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Шахвани добавил, что взрыв произошел около пресс-клуба Кветты во время проходящей рядом демонстрации.
Сотрудники службы безопасности оцепили территорию и ищут пострадавших.
"Такая трусливая атака не может ослабить моральное состояние нации и сил безопасности", - заявил губернатор Белуджистана Аманулла Хан Ясинзай.
Он поручил департаменту здравоохранения провинции обеспечить пострадавшим всю медицинскую помощь.
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