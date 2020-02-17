В Пакистане семь человек погибли при взрыве

По предварительным данным, взрыв в столице провинции Белуджистан произошел в результате теракта.
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Шахвани добавил, что взрыв произошел около пресс-клуба Кветты во время проходящей рядом демонстрации.
Сотрудники службы безопасности оцепили территорию и ищут пострадавших.
"Такая трусливая атака не может ослабить моральное состояние нации и сил безопасности", - заявил губернатор Белуджистана Аманулла Хан Ясинзай.
Он поручил департаменту здравоохранения провинции обеспечить пострадавшим всю медицинскую помощь.
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