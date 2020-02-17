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В Париже началась манифестация против пенсионной реформы
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РИА Новости

В Париже началась манифестация против пенсионной реформы

17:23 17.02.2020 (обновлено: 18:36 17.02.2020)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Очередная масштабная акция протеста против проекта пенсионной реформы началась в Париже в понедельник, онлайн-трансляцию ведет Sputnik.
Протестующие идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня будет проходить обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.
На плакатах у манифестантов написаны лозунги "Макрон, убирайся" и "Общественный упадок не нужно обсуждать, с ним нужно бороться".
Проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых – 19 тысяч – оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.
С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.
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