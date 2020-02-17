В Париже началась манифестация против пенсионной реформы

Протестующие идут от Опера Гарнье до Национальной ассамблеи, где сегодня будет проходить обсуждение законопроекта о пенсионной реформе.

На плакатах у манифестантов написаны лозунги "Макрон, убирайся" и "Общественный упадок не нужно обсуждать, с ним нужно бороться".

С 5 декабря - дня начала забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы - во Франции прошло много протестных акций, в которых принимали участие представители разных профессий - транспортники, адвокаты, преподаватели и другие. В результате забастовки по всей стране более месяца была значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. В настоящий момент ситуация с транспортом нормализовалась.