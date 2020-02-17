Правительство Ливана обсудит с МВФ предоставление помощи стране

Ранее сообщалось, что МВФ в ответ на запрос ливанских властей выразил готовность сотрудничать с ними в вопросе экономических реформ и политики в стране.

"Ливан попросил у Международного валютного фонда техническую помощь для обсуждения вопросов по выходу из кризиса. Однако Ливан пообещал выполнить реформы, это очень важно, реформы необходимы для возвращения доверия со стороны других государств, которые помогают Ливану, чтобы получить реальную помощь. Встреча с МВФ пройдет завтра (во вторник – ред.) или послезавтра (в среду – ред.) в Бейруте для обсуждения деталей технической помощи", - сообщил Абузейд на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".