Правительство Ливана обсудит с МВФ предоставление помощи стране

Ранее сообщалось, что МВФ в ответ на запрос ливанских властей выразил готовность сотрудничать с ними в вопросе экономических реформ и политики в стране.
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"Ливан попросил у Международного валютного фонда техническую помощь для обсуждения вопросов по выходу из кризиса. Однако Ливан пообещал выполнить реформы, это очень важно, реформы необходимы для возвращения доверия со стороны других государств, которые помогают Ливану, чтобы получить реальную помощь. Встреча с МВФ пройдет завтра (во вторник – ред.) или послезавтра (в среду – ред.) в Бейруте для обсуждения деталей технической помощи", - сообщил Абузейд на полях IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент Ливана Мишель Аун 22 января утвердил состав нового правительства из 20 министров - технократов во главе с премьером Хасаном Диябом. Впервые ливанская правительственная команда была сформирована не из политиков и представителей партий. В состав кабинета вошли шесть министров-женщин, а Зейна Акр стала первой в арабском мире женщиной-министром обороны.
Новое правительство появилось на фоне сильного экономического и финансового кризиса, который вызвал массовые антиправительственные демонстрации, продолжающиеся с 17 октября, спустя две недели на фоне волнений в отставку подало правительство Саада Харири. Народные движения и часть крупных политических партий не поддержали новый министерский состав во главе с Диябом, заявив, что он является политизированным, как прежнее правительство, и неспособным вывести страну из кризиса.
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