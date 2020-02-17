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Евросоюз будет следить за оружейным эмбарго в Ливии, заявил Маас
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РИА Новости

Евросоюз будет следить за оружейным эмбарго в Ливии, заявил Маас

17:16 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС будет наблюдать за соблюдением оружейного эмбарго в Ливии, в том числе посредством новой морской миссии.
"После интенсивных консультаций мы достигли принципиального решения, что ЕС хочет делать вклад в наблюдение за соблюдением оружейного эмбарго", - заявил Маас в Брюсселе.
"Эта миссия также должна иметь морской компонент, ориентированный на маршруты тех, кто привозит оружие в Ливию, в восточной части Средиземного моря", - добавил министр. По его словам, теперь предстоит проработать детали новой миссии.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее Австрия выступила против морской операции для контроля выполнения оружейного эмбарго по Ливии.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета состоялось вчера в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарХайко МаасМихаил БогдановМИД ГерманииЕвросоюзЛивияООНВ мире
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