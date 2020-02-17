Евросоюз будет следить за оружейным эмбарго в Ливии, заявил Маас

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что ЕС будет наблюдать за соблюдением оружейного эмбарго в Ливии , в том числе посредством новой морской миссии.

"После интенсивных консультаций мы достигли принципиального решения, что ЕС хочет делать вклад в наблюдение за соблюдением оружейного эмбарго", - заявил Маас в Брюсселе.

"Эта миссия также должна иметь морской компонент, ориентированный на маршруты тех, кто привозит оружие в Ливию, в восточной части Средиземного моря", - добавил министр. По его словам, теперь предстоит проработать детали новой миссии.

Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

Ранее Австрия выступила против морской операции для контроля выполнения оружейного эмбарго по Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж , и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар , сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.