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У четырех россиян с круизного лайнера Westerdam не нашли коронавирус
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РИА Новости

У четырех россиян с круизного лайнера Westerdam не нашли коронавирус

17:14 17.02.2020
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© REUTERS / StringerПассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
© REUTERS / Stringer
Пассажиры на круизом лайнере Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
БАНГКОК, 17 фев – РИА Новости. Тесты показали, что четверо российских пассажиров круизного судна Westerdam, пока остающиеся в Камбодже, не больны коронавирусом, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Рафаэль Янгареев.
Проверка на коронавирус всех пассажиров лайнера, остающихся в Камбодже, началась по требованию Малайзии, через которую должны были возвращаться в свои страны большинство туристов. В одной из первых групп, прибывших в Малайзию для посадки на чартерные рейсы, оказалась гражданка США, зараженная коронавирусом. Ранее сообщалось, что первые трое россиян, находившихся на круизном судне, вернулись из Пномпеня в Петербург. Оставшиеся четверо пассажиров из России должны были покинуть Камбоджу 16 февраля, однако не смогли этого сделать из-за проверки.
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"В настоящее время идёт процесс получения результатов анализов на наличие штамма коронавируса COVID-19 у оставшихся в г. Пномпень пассажиров круизного лайнера MS Westerdam (всего 800 человек, включая четырёх россиян)", - сказал агентству пресс-атташе посольства РФ.
"Данные анализа по российским гражданам отрицательные (заболевание не обнаружено), однако решение о времени и маршруте вылета группы пока не принято", - добавил Янгареев. Он рассказал, что сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными ведомствами Камбоджи и соотечественниками для содействия им.
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Все пассажиры лайнера возвращаются в свои страны за счет и с организационно-логистической помощью компании-организатора круиза, также выплатившей им 100-процентные компенсации. Члены экипажа, в том числе одна россиянка, остаются на судне.
На лайнере было 1455 пассажиров, из них более 700 – граждане США. Экипаж судна составляет 802 человека. Из-за дополнительных мер медицинского контроля сход на берег всех пассажиров в порту Сиануквиль занял более двух суток. В первые сутки более 600 человек, в том числе трое россиян, были доставлены в Пномпень и покинули Камбоджу регулярными и чартерными авиарейсами.
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Распространение нового коронавирусаКамбоджаРоссияВ мире
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