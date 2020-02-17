У четырех россиян с круизного лайнера Westerdam не нашли коронавирус

БАНГКОК, 17 фев – РИА Новости. Тесты показали, что четверо российских пассажиров круизного судна Westerdam, пока остающиеся в Тесты показали, что четверо российских пассажиров круизного судна Westerdam, пока остающиеся в Камбодже , не больны коронавирусом , сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Камбодже Рафаэль Янгареев.

Проверка на коронавирус всех пассажиров лайнера, остающихся в Камбодже, началась по требованию Малайзии, через которую должны были возвращаться в свои страны большинство туристов. В одной из первых групп, прибывших в Малайзию для посадки на чартерные рейсы, оказалась гражданка США, зараженная коронавирусом. Ранее сообщалось, что первые трое россиян, находившихся на круизном судне, вернулись из Пномпеня в Петербург. Оставшиеся четверо пассажиров из России должны были покинуть Камбоджу 16 февраля, однако не смогли этого сделать из-за проверки.

"В настоящее время идёт процесс получения результатов анализов на наличие штамма коронавируса COVID-19 у оставшихся в г. Пномпень пассажиров круизного лайнера MS Westerdam (всего 800 человек, включая четырёх россиян)", - сказал агентству пресс-атташе посольства РФ.

"Данные анализа по российским гражданам отрицательные (заболевание не обнаружено), однако решение о времени и маршруте вылета группы пока не принято", - добавил Янгареев. Он рассказал, что сотрудники посольства поддерживают постоянный контакт с компетентными ведомствами Камбоджи и соотечественниками для содействия им.

Все пассажиры лайнера возвращаются в свои страны за счет и с организационно-логистической помощью компании-организатора круиза, также выплатившей им 100-процентные компенсации. Члены экипажа, в том числе одна россиянка, остаются на судне.