"Аэрофлот" дает новые возможности повышения в классе обслуживания

МОСКВА, 17 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот предоставляет пассажирам новый способ повысить класс обслуживания непосредственно перед вылетом. Пассажиры с билетами, приобретенными в классы Эконом или Комфорт по тарифу Оптимум, получили возможность повысить класс обслуживания за счет накопленных миль программы "Аэрофлот Бонус".

Услугу можно оформить во время регистрации на рейс в аэропорту. Списание миль и замена посадочного талона производится при прохождении процедуры посадки на борт воздушного судна.

Новые возможности пока распространяются на 18 популярных направлений Аэрофлота в России и за рубежом.

Участник программы "Аэрофлот Бонус" сможет повысить класс обслуживания и другого пассажира, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. Данная услуга не является гарантированной. Оформление услуги производится со списанием двойного количества миль.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.