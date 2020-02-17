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"Аэрофлот" дает новые возможности повышения в классе обслуживания
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РИА Новости

"Аэрофлот" дает новые возможности повышения в классе обслуживания

17:09 17.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 17 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот предоставляет пассажирам новый способ повысить класс обслуживания непосредственно перед вылетом. Пассажиры с билетами, приобретенными в классы Эконом или Комфорт по тарифу Оптимум, получили возможность повысить класс обслуживания за счет накопленных миль программы "Аэрофлот Бонус".
Услугу можно оформить во время регистрации на рейс в аэропорту. Списание миль и замена посадочного талона производится при прохождении процедуры посадки на борт воздушного судна.
Новые возможности пока распространяются на 18 популярных направлений Аэрофлота в России и за рубежом.
Участник программы "Аэрофлот Бонус" сможет повысить класс обслуживания и другого пассажира, если он также зарегистрирован в программе лояльности, а его номер указан в бронировании. Данная услуга не является гарантированной. Оформление услуги производится со списанием двойного количества миль.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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