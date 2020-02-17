Кормухин прокомментировал слова Смирнова про "проституток"

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Дмитрий Смирнов, назвавший гражданских "жен" проститутками, дал понять мужчинам, что им должно быть стыдно, поскольку они не хотят брать на себя ответственность за своих женщин, - заявил РИА Новости в понедельник координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Союзе женщин назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Дмитрий Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

"В том, что сказал отец Димитрий про женщин, готовых в надежде выйти замуж ждать годы и терпеть измены, был посыл мужчине, который живет со своей женщиной без ответственности за этот союз, и которому должно быть действительно стыдно, что из-за его малодушия и безответственности, его женщину можно приравнять к блуднице или проститутке", - сказал РИА Новости Андрей Кормухин.

По его мнению, провокационное слово священника должно побуждать таких мужчин "делать шаги "на встречу" своей женщине, чтобы она стала законной женой".

"Никто в светском обществе не будет отрицать, что "искусство провокации" часто гораздо действенней излишней толерантности. И после этих, безусловно, жестких слов отца Дмитрия многие мужчины задумаются, как в глазах традиционалистов выглядят их женщины, за которых они, по своему малодушию, не хотят брать ответственности и создавать семью", - предположил представитель "Сорока Сороков".