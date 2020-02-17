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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564882167.html
Кормухин прокомментировал слова Смирнова про "проституток"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/88/1562878862_0:116:3066:1841_1036x0_80_0_0_f88cfd7c0bdd806e69d01cc4aa6f54b7.jpg
РИА Новости

Кормухин прокомментировал слова Смирнова про "проституток"

17:10 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© Depositphotos / getmodelsМолодожены во время регистрации брака
Молодожены во время регистрации брака
© Depositphotos / getmodels
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Дмитрий Смирнов, назвавший гражданских "жен" проститутками, дал понять мужчинам, что им должно быть стыдно, поскольку они не хотят брать на себя ответственность за своих женщин, - заявил РИА Новости в понедельник координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий протоиерей Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В Союзе женщин назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением". Позже глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея. Сам Дмитрий Смирнов подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили их "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Вчера, 14:28Религия и мировоззрение
Протоиерей Смирнов заявил, что его слова о женщинах исказили
"В том, что сказал отец Димитрий про женщин, готовых в надежде выйти замуж ждать годы и терпеть измены, был посыл мужчине, который живет со своей женщиной без ответственности за этот союз, и которому должно быть действительно стыдно, что из-за его малодушия и безответственности, его женщину можно приравнять к блуднице или проститутке", - сказал РИА Новости Андрей Кормухин.
По его мнению, провокационное слово священника должно побуждать таких мужчин "делать шаги "на встречу" своей женщине, чтобы она стала законной женой".
"Никто в светском обществе не будет отрицать, что "искусство провокации" часто гораздо действенней излишней толерантности. И после этих, безусловно, жестких слов отца Дмитрия многие мужчины задумаются, как в глазах традиционалистов выглядят их женщины, за которых они, по своему малодушию, не хотят брать ответственности и создавать семью", - предположил представитель "Сорока Сороков".
Он также обратил внимание на то, что на отца Дмитрия Смирнова уже давно идет информационная атака, так как он – "один из столпов и защитников традиционной семьи и противника абортов". "Отец Дмитрий своей жизнью и работой всем все доказал. Его приходские детские дома, в отличие от государственных, социализировали 100% выпускников. Тысячи и тысячи спасённых браков и детей - вот результат деятельности отца Дмитрия", - подытожил собеседник агентства.
Протоиерей Дмитрий Смирнов
8 сентября 2019, 12:51Религия и мировоззрение
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
551110729
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРИА НовостиОбщество
Популярные комментарии
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17 февраля, 19:02
dd.rwk
130003713
Ничего удивительного. Просто этот священник называет, как всегда, всё своими именами. Без сюсю мусю
17 февраля, 18:53
Роман Сидоренко
47000013
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