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Суд рассмотрит апелляцию бывшего замглавы "Росгеологии" 18 февраля
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РИА Новости

Суд рассмотрит апелляцию бывшего замглавы "Росгеологии" 18 февраля

17:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг
Бывший первый заместитель главы компании Росгеология Руслан Горринг
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Бывший первый заместитель главы компании "Росгеология" Руслан Горринг. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему первому заместителю директора "Росгеологии" Руслану Горрингу, осужденному на 3,5 года колонии за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде.
В декабре 235 гарнизонный военный суд приговорил Горринга к 3,5 годам колонии общего режима. Он признался в особо крупном мошенничестве, дело слушалось в особом порядке.
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"Заседание назначено на 18 февраля", - сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в 2009-2010 годах Горринг, он же Ганижев, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса". После того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.
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В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Позже Ганижев изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологию" (крупнейший геологический холдинг России, полностью принадлежит государству).
Прошлые грехи Горрингу припомнили после громкого скандала, который он сам же и устроил в начале 2019 года. В социальных сетях появилось видео с топ-менеджером, на котором он во время компьютерной игры, обильно матерясь, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании. После этого Горринга уволили из "Росгеологии", а вскоре и задержали.
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Руслан ГоррингРосгеологияРоссияОбщество
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