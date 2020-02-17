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Минфин назвал потенциальных получателей "арктических" налоговых льгот
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РИА Новости

Минфин назвал потенциальных получателей "арктических" налоговых льгот

17:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Роснефть, "Лукойл", "Новатэк", "Сургутнефтегаз", совместное предприятие "Роснефти" и британской BP - "Ермак нефтегаз" - автоматически получат "арктические" налоговые льготы после вступления в силу соответствующего закона, рассказал журналистам статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Ранее в понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на налоговое стимулирование разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ. Проект закона, внесенный правительством РФ, предоставляет право перейти на уплату налога на дополнительный доход (НДД) и льготную налоговую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) пользователям недр на определенных участках в арктической зоне.
"Он ("Лукойл" - ред.) их автоматически получает. Там же принцип - координаты. Те месторождения, которые соответствуют критериям по координатам, автоматически попадают в пятую группу НДД. Это "Новатэк", "Лукойл", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Ермак" - СП "Роснефти" с BP. У всех этих компаний право применять пятую категорию по НДД появится сразу после вступления в силу законопроекта", - сказал Сазанов.
По оценке кабмина, суммарный положительный эффект для бюджетной системы РФ от предоставления налогового вычета по НДПИ на период реализации проектов разработки месторождений углеводородного сырья в Арктической зоне составит 1,9 триллиона рублей. На рассмотрение Думы документ планируется вынести в среду.
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Проект, внесенный правительством РФ, предоставляет право перейти на уплату налога на дополнительный доход (НДД) и льготную налоговую ставку НДПИ пользователям недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии и Чукотского автономного округа.
Одновременно вводится вычет по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края, полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которым предоставлена до 1 января 2019 года.
Кроме того, предполагается снижение до 5% ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе и установление нулевой ставки НДПИ в течение 12 лет при добыче газа, предназначенного для производства сжиженного природного газа и производства товаров нефтехимии. Нулевая ставка НДПИ устанавливается для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике в течение первых 12 лет.
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