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В Москве осудили уроженку Киргизии, пытавшуюся продать младенца
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РИА Новости

В Москве осудили уроженку Киргизии, пытавшуюся продать младенца

17:06 17.02.2020 (обновлено: 17:07 17.02.2020)
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы уроженку Киргизии, которая дважды через соцсети предлагала продать своих еще не рожденных детей, сообщает в понедельник прокуратура Москвы.
"Преображенский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Киргизской Республики Барнохон кызы Расулжан. Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми, то есть купля-продажа человека, в отношении несовершеннолетнего, находившегося заведомо в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении надзорного ведомства столицы.
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По данным прокуратуры, беременная жительница города Альметьевска в Татарстане в 2017 году решила продать планируемую к рождению девочку и разместила в социальной сети объявление о продаже. "Покупатели" младенца, действовавшие в рамках оперативного эксперимента, согласились на требования женщины перевезти ее в Москву, организовать роды, содействовать в оформлении документов и в последующем передать деньги в обмен на родившегося ребенка. Однако, по данным надзорного ведомства, незадолго до родов женщина перестала выходить на связь с потенциальными покупателями, решила воспитывать рожденную девочку сама.
"Спустя полтора года, ожидая рождения очередного ребенка, в январе 2019 года Расулжан вновь разместила в социальной сети публикацию о поиске приемных родителей для своего будущего ребенка, вступила в переговоры по его продаже за 1 миллион рублей с лицом, выступавшим в роли "покупателя", а фактически действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", - говорится в сообщении.
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Обвиняемая вновь договорилась с "покупателями" о переезде в Москву, где до "сделки" жила в снятой для нее квартире. После родов она, следуя договоренности, передала ребенка и получила вознаграждение. После этого женщину задержали.
В настоящее время трое малолетних детей обвиняемой находятся на воспитании бабушки, их здоровью ничего не угрожает.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Восточного административного округа суд приговорил Расулжан к четырем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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