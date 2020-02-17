Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника

ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Посольство РФ передало в МИД Франции запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию, ответ пока не получен, сообщил консул посольства РФ в Париже Алексей Попов.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на решение суда оставить Винника в заключении.
13 февраля, 19:40Винник заявил о нарушении его прав во Франции
"Пока мы не получили официального ответа от МИД Франции. Была нота посольства с просьбой допускать до заседания суда сотрудников консульского отдела. Я, как заведующий консульским отделом, сегодня ещё раз попытаюсь попасть на заседание", - сказал журналистам Попов перед заседанием суда, на котором должна быть рассмотрена апелляция защиты Винника на его содержание под стражей.
"Были переданы в МИД Франции запросы российской Генеральной прокуратуры об экстрадиции, тоже пока ответов не было", - отметил он.