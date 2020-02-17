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Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника
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РИА Новости

Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника

17:05 17.02.2020 (обновлено: 17:10 17.02.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости, Людмила Орищенко. Посольство РФ передало в МИД Франции запрос Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина Александра Винника в Россию, ответ пока не получен, сообщил консул посольства РФ в Париже Алексей Попов.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. Адвокаты россиянина в начале февраля подали протест на решение суда оставить Винника в заключении.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
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"Пока мы не получили официального ответа от МИД Франции. Была нота посольства с просьбой допускать до заседания суда сотрудников консульского отдела. Я, как заведующий консульским отделом, сегодня ещё раз попытаюсь попасть на заседание", - сказал журналистам Попов перед заседанием суда, на котором должна быть рассмотрена апелляция защиты Винника на его содержание под стражей.
"Были переданы в МИД Франции запросы российской Генеральной прокуратуры об экстрадиции, тоже пока ответов не было", - отметил он.
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Дело Александра ВинникаАлександр ВинникГенеральная прокуратура РФМИД Франции‎РоссияВ мире
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