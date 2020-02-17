Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника

"Пока мы не получили официального ответа от МИД Франции. Была нота посольства с просьбой допускать до заседания суда сотрудников консульского отдела. Я, как заведующий консульским отделом, сегодня ещё раз попытаюсь попасть на заседание", - сказал журналистам Попов перед заседанием суда, на котором должна быть рассмотрена апелляция защиты Винника на его содержание под стражей.