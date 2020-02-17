ЕР направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Единая Россия" направила в Минобрнауки предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, поэтому необходимо сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Глава государства дал указание ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, в приоритетном порядке - региональных.

"В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов", - приводятся слова Аршиновой на официальном сайте ЕР.

По данным ЕР, в регионах России особенно не хватает учителей иностранного языка, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, начальных классов. Наиболее остро дефицит педагогических кадров ощущается в Оренбургской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Курганской областях и республике Бурятия. Кроме того, во всех регионах сохраняется тенденция к увеличению доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. Аршинова добавила, что регионам необходимы медицинские кадры.