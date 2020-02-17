Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T17:03+0300
https://ria.ru/20200217/1564881694.html
ЕР направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_fa4750408d182ede93843f6d1e1d1ee1.jpg
РИА Новости

ЕР направила предложения по увеличению числа бюджетных мест в вузах

17:03 17.02.2020
132
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Аудитория в университете. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Единая Россия" направила в Минобрнауки предложения по увеличению числа бюджетных мест в российских вузах, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, поэтому необходимо сохранить равную, справедливую доступность бесплатного очного высшего образования. Глава государства дал указание ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, в приоритетном порядке - региональных.
Татьяна Голикова
6 февраля, 15:32
Голикова рассказала о распределении бюджетных мест между вузами
"В короткие сроки нами были проведены общественные дискуссии и подготовлены предложения для Минобрнауки по увеличению количества бюджетных мест в вузах, чтобы при распределении квот была учтена кадровая потребность субъектов", - приводятся слова Аршиновой на официальном сайте ЕР.
По данным ЕР, в регионах России особенно не хватает учителей иностранного языка, математики, информатики, физики, русского языка и литературы, начальных классов. Наиболее остро дефицит педагогических кадров ощущается в Оренбургской, Брянской, Волгоградской, Кировской, Омской, Курганской областях и республике Бурятия. Кроме того, во всех регионах сохраняется тенденция к увеличению доли педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. Аршинова добавила, что регионам необходимы медицинские кадры.
"Мы предлагаем усовершенствовать порядок установления количества бюджетных мест в вузах, ежегодное проведение региональных мониторингов востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством профподготовки специалистов. Также важно увеличить количество бюджетных мест магистратуры в вузах в регионах, чтобы наиболее мотивированные и подготовленные выпускники-бакалавры не уезжали из регионов в Москву и Санкт-Петербург", - заключила Аршинова.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
16 декабря 2019, 12:58
Яровая предложила уравнять бюджетные места бакалавриата и магистратуры
131000
Обсудить 1
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Госдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Новогодняя иллюминация в Москве
Опрос показал ожидания россиян от введения маткапитала на первенца
Студенты в аудитории
Эксперты прокомментировали идею введения прикладного бакалавриата
Сергей Новиков
В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россия передала Франции запрос об экстрадиции Винника
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила работу студенческих отрядов в России
Студенты
В Конституцию внесут поправку о молодежной политике
Ученики на уроке информатики
Подмосковные школы получили доступ к высокоскоростному интернету
Аудитория в университете
В Госдуме предложили ввести в вузах и колледжах прикладной бакалавриат
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Лидеры индустрии кино готовят образовательную программу "Тавриды"
Кадры видео туристки, позирующей на скале Педра-да-Гавеа в Рио-де-Жанейро
В Сети стал вирусным ролик с позированием туристки на краю утеса
Людмила Вербицкая
Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Людмилы Вербицкой
Чемпионат WorldSkills
Правительство поручило создать организацию по развитию WorldSkills
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал законопроект о "народном бюджетировании"
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Минфин назвал потенциальных получателей "арктических" налоговых льгот
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния