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Религия и мировоззрение
2020-02-17T18:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564881664.html
Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым
https://cdn22.img.ria.ru/images/155566/32/1555663284_0:385:2957:2048_1036x0_80_0_0_3c1b5ccbdaa2d8c3ca19d9de0c2c33ac.jpg
РИА Новости

Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым

17:03 17.02.2020 (обновлено: 18:31 17.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил РИА Новости, что он готов поучаствовать в дебатах с певцом Филиппом Киркоровым, клип которого он раскритиковал.
Ранее на YouTube вышел клип Киркорова, в котором он танцует в окружении полуодетых "монахинь". По сюжету клипа, действие которого происходит в католическом храме, священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам прихожанки.
Кормухин раскритиковал клип, отметив, что деятельность певца, как и музыканта Сергея Шнурова и телеведущей Алены Водонаевой, противоречит демографическим задачам, стоящим перед страной. По его мнению, Киркоров не понял, что "время и смыслы в России стали меняться". Позже Киркоров в комментарии "Вокруг ТВ" предложил автору высказывания о "персонажах прошлого" прийти к нему на дебаты.
"Я принимаю вызов Киркорова поучаствовать с ним в дебатах. Мои высшее гуманитарное, юридическое и незаконченное математическое образования дают право говорить, что мой кругозор значительно шире господина Киркорова", - сказал Кормухин РИА Новости.
Также он выразил сомнения в том, что Киркоров может привлечь к себе внимание чем – то , кроме хайпа.
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
14 февраля, 19:59Религия и мировоззрение
"Сорок Сороков": Киркоров не понял, что смыслы в России стали меняться
2821015
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Религия и мировоззрениеАлена ВодонаеваНовости - Религия и мировоззрениеYouTubeФилипп КиркоровРоссия
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