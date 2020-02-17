Кормухин согласился участвовать в дебатах с Киркоровым

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин заявил РИА Новости, что он готов поучаствовать в дебатах с певцом Филиппом Киркоровым, клип которого он раскритиковал.

Ранее на YouTube вышел клип Киркорова, в котором он танцует в окружении полуодетых "монахинь". По сюжету клипа, действие которого происходит в католическом храме, священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам прихожанки.

Кормухин раскритиковал клип, отметив, что деятельность певца, как и музыканта Сергея Шнурова и телеведущей Алены Водонаевой, противоречит демографическим задачам, стоящим перед страной. По его мнению, Киркоров не понял, что "время и смыслы в России стали меняться". Позже Киркоров в комментарии "Вокруг ТВ" предложил автору высказывания о "персонажах прошлого" прийти к нему на дебаты.

"Я принимаю вызов Киркорова поучаствовать с ним в дебатах. Мои высшее гуманитарное, юридическое и незаконченное математическое образования дают право говорить, что мой кругозор значительно шире господина Киркорова", - сказал Кормухин РИА Новости.