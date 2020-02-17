В нижегородском перинатальном центре открыли консультативное отделение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Консультативно-диагностическое отделение открыли в Консультативно-диагностическое отделение открыли в Нижнем Новгороде на базе областного перинатального центра, сообщает пресс-служба правительства региона.

Модернизация перинатального центра проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Открытие отделения диагностики в перинатальном центре очень важно для развития региональной системы здравоохранения. Именно демографии сейчас уделяется приоритетное значение в жизни страны. Причем речь идет не просто об увеличении рождаемости, но и о создании комфортных условий для будущих мам. Областной перинатальный центр обслуживает почти половину районов региона, и очень важно, что сейчас у их жительниц появятся дополнительные возможности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина

Как подчеркнул глава региона, в консультативно-диагностическом отделении областного перинатального центра действует стационар одного дня, где пациенткам при необходимости может быть проведено полное клинико-лабораторное обследование. "Открытие отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее там было проведено переоснащение других отделений. В результате проведенных мероприятий уровень перинатальной смертности в учреждении по сравнению с 2018 годом снизился на 32%. Важно помнить, что за этими цифрами - спасенные человеческие жизни", - добавил губернатор.

По словам главврача больницы №40, на базе которой работает областной перинатальный центр, основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени перинатального риска. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, женщины наблюдаются сотрудниками перинатального центра и при необходимости получают консультации узких специалистов. По результатам обследования составляется план ведения беременности, решается вопрос об оптимальных сроках и методе госпитализации и родоразрешения.

"Около 15% детей в перинатальном центре рождается раньше срока. Эти дети нередко требуют реанимационной помощи. Для выхаживания таких детей функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, которое оснащено современным оборудованием, позволяющим выхаживать младенцев весом от 500 граммов", - добавила главврач больницы №40 Ольга Мануйленко.