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Нижегородская область
2020-02-17T16:56+0300
https://ria.ru/20200217/1564881479.html
В нижегородском перинатальном центре открыли консультативное отделение
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РИА Новости

В нижегородском перинатальном центре открыли консультативное отделение

16:56 17.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев — РИА Новости. Консультативно-диагностическое отделение открыли в Нижнем Новгороде на базе областного перинатального центра, сообщает пресс-служба правительства региона.
Модернизация перинатального центра проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение".
"Открытие отделения диагностики в перинатальном центре очень важно для развития региональной системы здравоохранения. Именно демографии сейчас уделяется приоритетное значение в жизни страны. Причем речь идет не просто об увеличении рождаемости, но и о создании комфортных условий для будущих мам. Областной перинатальный центр обслуживает почти половину районов региона, и очень важно, что сейчас у их жительниц появятся дополнительные возможности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
Как подчеркнул глава региона, в консультативно-диагностическом отделении областного перинатального центра действует стационар одного дня, где пациенткам при необходимости может быть проведено полное клинико-лабораторное обследование. "Открытие отделения стало значимым этапом в развитии учреждения. Ранее там было проведено переоснащение других отделений. В результате проведенных мероприятий уровень перинатальной смертности в учреждении по сравнению с 2018 годом снизился на 32%. Важно помнить, что за этими цифрами - спасенные человеческие жизни", - добавил губернатор.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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По словам главврача больницы №40, на базе которой работает областной перинатальный центр, основная задача консультативно-диагностического отделения - это наблюдение за пациентками высокой степени перинатального риска. Наряду с наблюдением в женской консультации по месту жительства, женщины наблюдаются сотрудниками перинатального центра и при необходимости получают консультации узких специалистов. По результатам обследования составляется план ведения беременности, решается вопрос об оптимальных сроках и методе госпитализации и родоразрешения.
"Около 15% детей в перинатальном центре рождается раньше срока. Эти дети нередко требуют реанимационной помощи. Для выхаживания таких детей функционирует отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, которое оснащено современным оборудованием, позволяющим выхаживать младенцев весом от 500 граммов", - добавила главврач больницы №40 Ольга Мануйленко.
После восстановления жизненно важных функций такие дети переводятся на второй этап выхаживания - отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. В этом отделении дети находятся под наблюдением врачей, подрастают, набирают вес, после чего выписываются домой.
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