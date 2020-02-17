Стало известно, когда выйдет новый сезон шоу "Холостяк"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеканал ТНТ объявил на официальном сайте, что новый сезон романтического шоу "Холостяк" выйдет 1 марта.
Главным героем впервые за всю историю проекта стал не знаменитый актер, певец или шоумен, а 33-летний стоматолог Антон Криворотов. Теперь ему предстоит выбрать невесту среди нескольких участниц.
"Никаких шаблонов и никаких предвзятых отношений к человеку, которого ты знать не знаешь", — заявил Криворотов.
Известно, что в седьмом сезоне "Холостяка" за сердце врача поборются 25 девушек, которые прошли кастинг.
Среди них есть и знаменитости: актриса из сериала "Физрук" Полина Гренц, блогер Лиза Адаменко и бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова.
Съемки шоу проходили в Португалии.
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