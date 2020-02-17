Из Рижской думы выселили котов Кузю и Муриса

РИГА, 17 фев – РИА Новости. Котов Кузю и Муриса выселили из Рижской думы в связи с ее предстоящим роспуском, питомцы будут жить в рижском бюро экс-мэра Нила Ушакова, сообщила журналистам депутат фракции "Согласие" Анна Владова.
Кузю и Муриса в 2009 году из приюта в думу привез занимавший тогда пост мэра Риги Нил Ушаков. Этим поступком глава города призывал рижан активнее забирать домой животных, оказавшихся в приютах. В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота назвали Мурисом, второго - Кузей. Весь период, пока Ушаков был мэром, коты жили у него в кабинете. Когда его сменил на посту Олег Буров, животных переселили в помещения думской фракции "Согласие", так как у Бурова аллергия на котов.
"Коты будут переселены в рижское бюро депутата Европарламента Нила Ушакова из-за предстоящего роспуска Рижской думы, поскольку фракции "Согласие" в мэрии больше не будет, и о животных некому позаботиться", - заявила Владова.
Депутат не исключила, что после выборов новой думы вместе с фракцией "Согласие" в ратушу могут вернуться и оба кота.
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В середине февраля глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Кристине Берзиня сообщила, что внеочередные выборы в думу могут состояться 25 апреля.
Министерство регионального развития ранее решило инициировать роспуск думы, так как она, по мнению ведомства, оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Руководство думы считает, что решение о ее роспуске является необоснованным.