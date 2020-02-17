Из Рижской думы выселили котов Кузю и Муриса

Кузю и Муриса в 2009 году из приюта в думу привез занимавший тогда пост мэра Риги Нил Ушаков. Этим поступком глава города призывал рижан активнее забирать домой животных, оказавшихся в приютах. В знак уважения к латышским и русскоязычным избирателям одного кота назвали Мурисом, второго - Кузей. Весь период, пока Ушаков был мэром, коты жили у него в кабинете. Когда его сменил на посту Олег Буров, животных переселили в помещения думской фракции "Согласие", так как у Бурова аллергия на котов.