Скабееву рассмешили слова протоиерея Смирнова о женщинах и автомобилях

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущую Ольгу Скабееву рассмешили слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего регистрацию брака с покупкой автомобиля.
Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это определение, чтобы обратить внимание общества на проблему и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".
Выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Смирнов заявил, что сожительство характеризует мужчину не с лучшей стороны.
"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера: спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то также очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?" — поинтересовался он.
Ведущую передачи Ольгу Скабееву рассмешили слова священнослужителя.
"Ну вы сравнили", — ответила она.
В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
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