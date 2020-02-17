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Религия и мировоззрение
2020-02-17T17:30+0300
https://ria.ru/20200217/1564881066.html
Скабееву рассмешили слова протоиерея Смирнова о женщинах и автомобилях
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/33/1553193358_0:116:1810:1134_1036x0_80_0_0_d32c1f8ffffd98bfd6db98dabcb2f32e.jpg
РИА Новости

Скабееву рассмешили слова протоиерея Смирнова о женщинах и автомобилях

16:46 17.02.2020 (обновлено: 17:30 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Телеведущую Ольгу Скабееву рассмешили слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего регистрацию брака с покупкой автомобиля.
Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это определение, чтобы обратить внимание общества на проблему и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".
Протоиерей Дмитрий Смирнов
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Выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Смирнов заявил, что сожительство характеризует мужчину не с лучшей стороны.
"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера: спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то также очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?" — поинтересовался он.
Ведущую передачи Ольгу Скабееву рассмешили слова священнослужителя.
"Ну вы сравнили", — ответила она.
В РПЦ ранее заявили, что слова протоиерея не были призваны оскорбить кого-то, хотя, возможно, были "излишне острыми". Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова Смирнова: по мнению представителя РПЦ, заявление священника было неудачным, однако он руководствовался "благими побуждениями".
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
16 февраля, 20:21
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
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Обсудить 25
Религия и мировоззрениеОльга СкабееваПротоиерей Димитрий СмирновРусская православная церковьРоссияОбщество
Популярные комментарии
А я уже переживал, что Скабеева не прокомментирует.
17 февраля, 17:26
БНБабушкин Негодник
12110005
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