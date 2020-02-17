Скабееву рассмешили слова протоиерея Смирнова о женщинах и автомобилях

Накануне священнослужитель сравнил женщин, сожительствующих с мужчинами без штампа в паспорте, с "бесплатными проститутками". Позже он пояснил, что специально использовал это определение, чтобы обратить внимание общества на проблему и "защитить женщин" от неподобающего отношения со стороны мужчин. Он также отметил, что словами о проститутках осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин".

Выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия 1 " Смирнов заявил, что сожительство характеризует мужчину не с лучшей стороны.

"Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера: спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то также очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?" — поинтересовался он.

Ведущую передачи Ольгу Скабееву рассмешили слова священнослужителя.

"Ну вы сравнили", — ответила она.