В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке

Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.

По данным МЧС, в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32 действительно сработал датчик радиационного контроля, после того как мужчина принес деньги в кассу. Лаборатория "Радон" незамедлительно провела замеры.