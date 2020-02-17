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В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке
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РИА Новости

В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке

16:44 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Радиационный датчик в одном из банков Москвы среагировал на принимавшую лекарства женщину, а не на купюры, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.
Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.
По данным МЧС, в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32 действительно сработал датчик радиационного контроля, после того как мужчина принес деньги в кассу. Лаборатория "Радон" незамедлительно провела замеры.
"По предварительной информации, датчик сработал на женщину, которая принимает лекарственные препараты (проблемы с щитовидной железой). Угрозы нет", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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