В МЧС опровергли сообщение о радиоактивных купюрах в московском банке

Ранее СМИ сообщили, что в одном из столичных банков нашли радиоактивные купюры, которые принес один из клиентов.
По данным МЧС, в отделении банка на улице Привольная, дом 65/32 действительно сработал датчик радиационного контроля, после того как мужчина принес деньги в кассу. Лаборатория "Радон" незамедлительно провела замеры.
"По предварительной информации, датчик сработал на женщину, которая принимает лекарственные препараты (проблемы с щитовидной железой). Угрозы нет", - говорится в сообщении.
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