Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской

Липовой отметил, что "вся система международных отношений основана на том, что Россия – это правопреемница СССР". "Исходя из признания этого факта мы находимся в Совбезе ООН и имеем там право вето. Высказанное мнение является антироссийским по своей сути", - сказал он РИА Новости.