Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой назвал антироссийским заявление судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР.
Липовой отметил, что "вся система международных отношений основана на том, что Россия – это правопреемница СССР". "Исходя из признания этого факта мы находимся в Совбезе ООН и имеем там право вето. Высказанное мнение является антироссийским по своей сути", - сказал он РИА Новости.
По его словам, такая позиция обесценивает "все достижения советского периода, главным из которых является освобождение планеты от фашизма".
"На мой взгляд, за такие высказывания судья КС должен, по крайне мере, извиниться", - добавил Липовой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Аграновского, заметил, что это мнение члена Конституционного суда, Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.