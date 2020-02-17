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Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской
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РИА Новости

Эксперт назвал позицию судьи КС по СССР антироссийской

16:44 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Арановский
Константин Арановский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Константин Арановский. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Председатель президиума "Офицеров России" генерал-майор Сергей Липовой назвал антироссийским заявление судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, предложившего не считать Россию правопреемницей "незаконно созданного" СССР.
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
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Липовой отметил, что "вся система международных отношений основана на том, что Россия – это правопреемница СССР". "Исходя из признания этого факта мы находимся в Совбезе ООН и имеем там право вето. Высказанное мнение является антироссийским по своей сути", - сказал он РИА Новости.
По его словам, такая позиция обесценивает "все достижения советского периода, главным из которых является освобождение планеты от фашизма".
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"На мой взгляд, за такие высказывания судья КС должен, по крайне мере, извиниться", - добавил Липовой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Аграновского, заметил, что это мнение члена Конституционного суда, Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза.
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