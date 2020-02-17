Коронавирус может замедлить рост мирового ВВП, заявил эксперт

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Эпидемия китайского коронавируса может замедлить рост мировой экономики на 0,1 процентного пункта - до 3,3%, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
"Распространение коронавируса темпами, отражающимися в статистике сегодняшнего дня - на 17 февраля общее количество инфицированных вирусом COVID-19 - 71 332 человека ..., умерло от вируса 1775 человек ..., вылечилось 10 973 человека - безусловно оказывает существенное давление на темпы мирового экономического роста. И корректировка прогнозов на весь 2020 год весьма неутешительна: минус 0,1% ВВП или 3,3% роста в 2020 году", - сказал он.
Тем не менее, эксперт отметил положительную динамику по выздоровлению и предположил, что если эта тенденция продолжится, то давление на экономику не усилится.
"Количество смертных случаев продолжает уменьшаться третий день подряд в эпицентре заражения - провинции Хубэй, а вне ее пределов – уже 12 дней подряд. К тому же, в течение последних суток наблюдается динамика прироста вылечившихся, правда пока не опережает количество "вновь прибывших" зараженных. И, если динамика выхода на "позитивную" статистику будет продолжена, то усиления давления на мировую экономику от вируса не произойдет",- объяснил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса