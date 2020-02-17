Коронавирус может замедлить рост мирового ВВП, заявил эксперт

"Количество смертных случаев продолжает уменьшаться​ третий день подряд в эпицентре заражения -​ провинции Хубэй, а​ вне ее​ пределов – уже​ 12 дней подряд. К тому же, в течение​ последних суток​ наблюдается динамика прироста​ вылечившихся, правда пока не опережает количество "вновь прибывших" зараженных. И, если динамика выхода на "позитивную" статистику будет продолжена, то усиления давления на мировую экономику от вируса не произойдет",- объяснил он.