Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:42+0300
https://ria.ru/20200217/1564880760.html
Коронавирус может замедлить рост мирового ВВП, заявил эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774765_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3fd12d97f5a56501fb0251939e669ca.jpg
РИА Новости

Коронавирус может замедлить рост мирового ВВП, заявил эксперт

16:42 17.02.2020
413
© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Эпидемия китайского коронавируса может замедлить рост мировой экономики на 0,1 процентного пункта - до 3,3%, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
"Распространение коронавируса темпами, отражающимися в статистике сегодняшнего дня -​ на 17 февраля общее количество инфицированных вирусом COVID-19 - 71 332 человека ..., умерло от вируса 1775 человек ..., вылечилось 10 973​ человека -​ безусловно оказывает существенное давление на темпы мирового экономического роста. И корректировка​ прогнозов на весь 2020 год весьма неутешительна: минус 0,1% ВВП или 3,3% роста в 2020 году", - сказал он.
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Вчера, 12:56
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Тем не менее, эксперт отметил положительную динамику по выздоровлению и предположил, что если эта тенденция продолжится, то давление на экономику не усилится.
"Количество смертных случаев продолжает уменьшаться​ третий день подряд в эпицентре заражения -​ провинции Хубэй, а​ вне ее​ пределов – уже​ 12 дней подряд. К тому же, в течение​ последних суток​ наблюдается динамика прироста​ вылечившихся, правда пока не опережает количество "вновь прибывших" зараженных. И, если динамика выхода на "позитивную" статистику будет продолжена, то усиления давления на мировую экономику от вируса не произойдет",- объяснил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
031300
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКитайЭкономика
Рекомендуем
Дезинфекция улицы в Пекине
Китай и АСЕАН проведут специальную встречу по коронавирусу
Саммит Группы двадцати
Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 из-за коронавируса
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса
Клавиатура компьютера
МИД Китая назвал США "империей хакеров"
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
ВОЗ назвала количество зараженных коронавирусом за пределами Китая
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Еврогруппы оценил влияние коронавируса на экономику ЕС
Знак коронавируса
Россия плотно взаимодействует с Китаем по коронавирусу
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
В Еврокомиссии рассказали о ситуации с коронавирусом в ЕС
Здание правительства РФ
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Медицинские работники в защитных костюмах танцуют с пациентами в конференц-центре города Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу
СМИ сообщили о смерти от коронавируса главы госпиталя в Ухане
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Китае запустили в производство возможное лекарство от коронавируса
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили идею закрепить норму о парламентском контроле
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния