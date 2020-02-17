Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:40+0300
https://ria.ru/20200217/1564880683.html
В Риме обнаружили подземное помещение с античным саркофагом
https://cdn21.img.ria.ru/images/149882/50/1498825002_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_85048e985f4c49f641f80508a8e2a2ed.jpg
РИА Новости

В Риме обнаружили подземное помещение с античным саркофагом

16:40 17.02.2020
981
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКолизей
Колизей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
РИМ, 17 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Новую бесценную находку совершили итальянские археологи, не прекращающие раскопки на всемирно известном Римском форуме: обнаружено подземное помещение с античным саркофагом, сообщила директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.
Открытие сделано учеными в зоне так называемого Комиция – места, где проходили народные собрания. Обнаружить неизвестное ранее подземное помещение удалось благодаря изучению документов, которые в начале ХХ века были подготовлены выдающимся итальянским археологом и архитектором Джакомо Бони.
Торговое судно SS Cotopaxi
29 января, 17:22РИА Наука
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Саркофаг был обнаружен буквально в нескольких метрах от знаменитого Lapis Niger ("Черного камня") – квадратной поверхности из черного мрамора, которая считается единственным сохранившимся до наших времен объектом Комиция. Судя по всему, саркофаг длиной 1,4 метра находился близ древнего алтаря. Он выполнен из туфа, который использовался при строительстве Капитолийского храма в Риме. По оценкам археологов, этот саркофаг относится к VI веку до нашей эры.
По словам Руссо, в пятницу новая находка столичных археологов будет показана представителям прессы.
Археологический парк Колизея помимо самого амфитеатра Флавиев включает в себя Римский форум и Палатинский холм, дворцово-парковый комплекс Domus Aurea ("Золотой дом" Нерона), фонтан Meta Sudans ("Потная мета") и некоторые другие всемирно известные памятники Древнего Рима. Решение о создании парка было принято минкультуры Италии в 2017 году.
В 2018 году Археологический парк Колизея посетили более 7,6 миллиона человек. По последним данным, он является четвертым по посещаемости туристическим объектом в мире после Лувра, Великой Китайской стены и Национального музея Китая.
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
18 декабря 2019, 12:31РИА Наука
Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом
1400001
Обсудить 0
РимИталияВ мире
Рекомендуем
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
В Петербурге оценили заявление Помпео о непривлекательности города
Официальные рижские коты Кузя и Мурис
Из Рижской думы выселили котов Кузю и Муриса
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
Ювелирные украшения
Псковская таможня задержала ювелирные изделия на 1,3 миллиона рублей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине
Клавиатура компьютера
МИД Китая назвал США "империей хакеров"
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Осколок Челябинского метеорита
Ученые обнаружили неизвестную форму углерода в Челябинском метеорите
Писатель Захар Прилепин
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Партия Порошенко потребовала от Зеленского ответа по поездке в Россию
Избиратели у предвыборных плакатов кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент у избирательного участка в Париже. 26 мая 2019
СМИ сообщили о попытке вмешательства в предвыборную гонку в Париже
Здание правительства РФ
Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
Фундамент старинного здания в Израиле
В Израиле обнаружили храм XII века до нашей эры
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния