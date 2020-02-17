В Риме обнаружили подземное помещение с античным саркофагом

РИМ, 17 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Новую бесценную находку совершили итальянские археологи, не прекращающие раскопки на всемирно известном Римском форуме: обнаружено подземное помещение с античным саркофагом, сообщила директор Археологического парка Колизея Альфонсина Руссо.

Открытие сделано учеными в зоне так называемого Комиция – места, где проходили народные собрания. Обнаружить неизвестное ранее подземное помещение удалось благодаря изучению документов, которые в начале ХХ века были подготовлены выдающимся итальянским археологом и архитектором Джакомо Бони.

Саркофаг был обнаружен буквально в нескольких метрах от знаменитого Lapis Niger ("Черного камня") – квадратной поверхности из черного мрамора, которая считается единственным сохранившимся до наших времен объектом Комиция. Судя по всему, саркофаг длиной 1,4 метра находился близ древнего алтаря. Он выполнен из туфа, который использовался при строительстве Капитолийского храма в Риме . По оценкам археологов, этот саркофаг относится к VI веку до нашей эры.

По словам Руссо, в пятницу новая находка столичных археологов будет показана представителям прессы.

Археологический парк Колизея помимо самого амфитеатра Флавиев включает в себя Римский форум и Палатинский холм, дворцово-парковый комплекс Domus Aurea ("Золотой дом" Нерона), фонтан Meta Sudans ("Потная мета") и некоторые другие всемирно известные памятники Древнего Рима. Решение о создании парка было принято минкультуры Италии в 2017 году.