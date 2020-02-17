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В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника
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РИА Новости

В МИД ответили на обвинения США в преследовании американского спутника

16:39 17.02.2020 (обновлено: 17:41 17.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Передвижение спутника "Космос-2542", обеспокоенность которым высказывали США, не представляло угрозы и не нарушало норм международного права, реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности, заявили в МИД России.
Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, в МИД России указали, что "обратили внимание на недавние заявления американских официальных лиц (в том числе командующего недавно созданными космическими силами США Джона Рэймонда) в связи с якобы имевшим место "преследованием" российским космическим аппаратом "Космос-2542" американского спутника-шпиона "USA-245" (он же-КН-11)".
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"Данный провокационный выпад стал очередной попыткой США оправдать предпринимаемые ими самими мероприятия по размещению оружия в космосе с перекладыванием на других ответственности за дестабилизацию ситуации в области космической безопасности", — указали в ведомстве.
По мнению российской стороны, продолжается пропагандистская кампания против России, призванная замаскировать деструктивные действия Вашингтона, провоцирующие гонку вооружений в космическом пространстве и его превращение в новое поле военного противостояния, а также содействовать выделению под такие цели масштабного финансирования. "Подчеркиваем: движение нашего аппарата не представляло угрозы для американского космического объекта и, главное, не нарушало никаких норм и принципов международного права", — заметили в российском министерстве.
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Там напомнили, что для урегулирования подобных недопониманий можно было бы задействовать предусмотренный статьей IX Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 1967 года механизм проведения соответствующих международных консультаций. "Предотвращению таких недоразумений способствовало бы и выстраивание полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве", — добавили в МИД. В ведомстве считают, что публичные обвинения на грани информационной агрессии, чем нередко грешат американские коллеги, не способствуют повышению предсказуемости и доверия, а также снятию напряженности.
"Россия отдает приоритет недискриминационному использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях и, в отличие от США, не вынашивает планов решения задач на орбите с использованием ударных средств", — отметили в МИД России. В ведомстве также указали, что подтверждением тому служит целый ряд продвигаемых именно российской стороной при поддержке солидной группы единомышленников инициатив в данной сфере.
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В МИД напомнили, что в настоящий момент нет и не может быть альтернативы российско-китайскому предложению по разработке международного юридически обязывающего инструмента по сохранению космоса свободным от оружия любого вида на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов. "Намерены и далее продолжать активную, ориентированную на получение конкретных результатов работу на этом направлении", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие и отказаться от безответственных авантюр, чреватых крайне негативными последствиями для всего мирового сообщества, да и для самих США. Очевидно, что появление оружия в космосе идет вразрез с практикой международного сотрудничества по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", — уверены в МИД России.

"Реализация оружейно-космических планов США нанесет непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений", — заключили в МИД.
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