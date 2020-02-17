Псковская таможня задержала ювелирные изделия на 1,3 миллиона рублей

"Сотрудники Псковской таможни и Управления ФСБ России по Псковской области на таможенном посту МАПП "Шумилкино" на российско-эстонской границе выявили незаконное перемещение ювелирных изделий. Таможенники обнаружили у гражданки России, следовавшей в пассажирском рейсовом автобусе "Рига – Санкт-Петербург", 43 изделия из драгоценных металлов", - сказано в сообщении.