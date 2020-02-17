В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции

СУДАК (Крым), 17 фев – РИА Новости. Слова спортсменки, члена рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны Елены Исинбаевой о том, что она впервые прочитала конституцию России после включения в рабочую группу, искренни и делают ей честь, сказал журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на встрече президента России Владимира Путина с членами рабочей группы ранее сказала, что благодаря включению в рабочую группу прочитала основной закон страны, до этого "как-то не было повода, необходимости". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие в рабочей группе тех, кто не читал ранее Конституцию, " не понижает ни уровня, ни реноме рабочей группы", а "наоборот, такое широкое представительство делает ее истинно рабочим механизмом, который охватывает все области нашей жизни".
"Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство граждан читало конституцию. В отличие от Советского Союза, когда я учился в школе, когда конституцию мы читали за школьной партой – сейчас такого пункта в программе обществознания нет… Поэтому Елена Гаджиевна не одна такая, она просто не побоялась и не постыдилась прямо сказать, что на самом деле делает ей честь", - заявил Новиков.
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Глава государства в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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