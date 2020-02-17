В Администрации президента оценили слова Исинбаевой о Конституции

"Мне кажется, это искренняя, честная позиция, которую она не побоялась сказать. Я не уверен, что у нас подавляющее большинство граждан читало конституцию. В отличие от Советского Союза, когда я учился в школе, когда конституцию мы читали за школьной партой – сейчас такого пункта в программе обществознания нет… Поэтому Елена Гаджиевна не одна такая, она просто не побоялась и не постыдилась прямо сказать, что на самом деле делает ей честь", - заявил Новиков.