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Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта
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РИА Новости

Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

16:34 17.02.2020 (обновлено: 16:50 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
 Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная Дума может 10 марта рассмотреть во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Учитывая значимость вопроса, все-таки идет обсуждение поправок в Конституцию, решение принято о том, что комитет (по госстроительству и законодательству) работает в это время (во время региональной недели) с тем, чтобы до 2 марта мы не только приняли поступающие поправки, но и изучили их... Второе чтение, скорее всего, мы в этом случае сможем назначить на 10 марта", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.
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Госдума РФКонституция РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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