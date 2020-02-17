Второе чтение проекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

"Учитывая значимость вопроса, все-таки идет обсуждение поправок в Конституцию, решение принято о том, что комитет (по госстроительству и законодательству) работает в это время (во время региональной недели) с тем, чтобы до 2 марта мы не только приняли поступающие поправки, но и изучили их... Второе чтение, скорее всего, мы в этом случае сможем назначить на 10 марта", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Думы.