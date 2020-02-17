В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.
Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ.
"Да, продлили", - сказала Хованская по итогам заседания, отвечая на вопрос, продлил ли Совет сроки.
Изначально предполагалось, что комитет будет принимать поправки до 14 февраля.
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