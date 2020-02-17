В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Архивное фото

Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совет Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ , сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская , участвовавшая в заседании Совета ГД.

Ранее думский комитет по госстроительству и законодательству предложил Совету Думы продлить до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ.

"Да, продлили", - сказала Хованская по итогам заседания, отвечая на вопрос, продлил ли Совет сроки.