Квачкову на три года запретили посещать массовые мероприятия

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник запретил на три года отставному полковнику ГРУ Дорогомиловский суд Москвы в понедельник запретил на три года отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил иск МВД об установлении административного надзора", - сказали в пресс-службе.

Квачкову нельзя будет три года посещать массовые мероприятия. Помимо этого, он обязан регулярно отмечаться в полиции.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.