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Квачкову на три года запретили посещать массовые мероприятия
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РИА Новости

Квачкову на три года запретили посещать массовые мероприятия

16:31 17.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в суде
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в суде
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в понедельник запретил на три года отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову посещать массовые мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил иск МВД об установлении административного надзора", - сказали в пресс-службе.
Квачкову нельзя будет три года посещать массовые мероприятия. Помимо этого, он обязан регулярно отмечаться в полиции.
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса.
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков в суде
19 февраля 2019, 14:55
Экс-полковник ГРУ Квачков после освобождения решил заняться наукой
После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день его арестовали по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
За записанное из колонии видеообращение ему добавили полтора года, а после декриминализации экстремизма он вышел на свободу - это произошло практически день в день год назад.
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Главное разведывательное управление РФВладимир КвачковПроисшествия
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