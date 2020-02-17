Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Ранее сообщалось, что из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус. Иск о принудительном возращении на карантин Аллы Ильиной в понедельник рассмотрел Петроградский районный суд, еще двоих пациентов, как информировал Роспотребнадзор Петербурга, удалось вернуть уговорами.
"Судебное заседание назначено на 19 февраля в 14.00", - говорится в релизе. Заинтересованными лицами в иске указаны "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина" и 23 отдел полиции УМВД России по Невскому району Петербурга.
"Истец просит суд принять решение о принудительном помещении под медицинское освидетельствование ответчика на срок не менее, чем до 24 февраля. Обязать 23 отделение полиции осуществить привод", - сообщает пресс-служба.
Ильину суд сегодня обязал вернуться в стационар на обследование, в больницу имени Боткина ее повезли на карете скорой помощи в сопровождении судебных приставов. Адвокат Ильиной планирует обжаловать это решение суда.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса