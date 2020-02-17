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Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына
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РИА Новости

Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына

16:30 17.02.2020 (обновлено: 16:32 17.02.2020)
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© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Купленные властями Северной Кореи 12 лошадей могли быть выращены на Алтайском конном заводе, сообщил РИА Новости доцент кафедры международных отношений, заместитель директора по науке Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.
Ранее NK News сообщило, что в октябре 2019 года Северная Корея закупила в России 12 лошадей за более чем 75,5 тысячи долларов.
"Власти Северной Кореи давно покупают лошадей у Алтайского конного завода, скорее всего, эти лошади тоже оттуда. Орловские рысаки там очень ценятся. Важно отметить, что именно орловского рысака (президент РФ) Владимир Путин подарил в 2003 году Ким Чен Иру", - рассказал эксперт.
Как отметил Лукин, орловские рысаки известны тем, что выглядят очень благородно, при этом обладают хорошей выносливостью и податливым характером.
"Скорее всего, лошадь, на которой Ким Чен Ын поднимался на Пэктусан, доставлена раньше, потому что лошади нужно время на адаптацию", - сказал Лукин.
Ким Чен Ын в октябре 2019 года в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан верхом на белом коне. Фильм об этом транслировался 1 января, после чего запись стала доступна в интернете.
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Ким Чен ЫнДальневосточный федеральный университетВладимир ПутинКим Чен ИрМоскваКНДРАлтайский крайОбщество
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