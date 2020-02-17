Эксперт предположил, где власти КНДР покупали лошадей для Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время подъема на священную гору Пэктусан

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Купленные властями Купленные властями Северной Кореи 12 лошадей могли быть выращены на Алтайском конном заводе, сообщил РИА Новости доцент кафедры международных отношений, заместитель директора по науке Восточного института – Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

Ранее NK News сообщило, что в октябре 2019 года Северная Корея закупила в России 12 лошадей за более чем 75,5 тысячи долларов.

"Власти Северной Кореи давно покупают лошадей у Алтайского конного завода, скорее всего, эти лошади тоже оттуда. Орловские рысаки там очень ценятся. Важно отметить, что именно орловского рысака (президент РФ) Владимир Путин подарил в 2003 году Ким Чен Иру", - рассказал эксперт.

Как отметил Лукин, орловские рысаки известны тем, что выглядят очень благородно, при этом обладают хорошей выносливостью и податливым характером.

"Скорее всего, лошадь, на которой Ким Чен Ын поднимался на Пэктусан, доставлена раньше, потому что лошади нужно время на адаптацию", - сказал Лукин.