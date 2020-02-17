Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Государственный музей-заповедник "Царское Село" приобрел на торгах парижского аукционного дома Eric Caudron три предмета, связанные семьей Николая II и императрицы Александры Федоровны. В частности, музейную коллекцию пополнили туфельки великой княжны Марии Николаевны, фотография и визитная карточка.

"Подлинные вещи семьи последнего российского императора для нас поистине бесценны. Их приобретение для музея – один из главных приоритетов собирательской деятельности. И совершенно особое значение это имеет в год открытия после реставрации первых интерьеров Александровского дворца: мемориальные вещи воссоздают дух, атмосферу ушедшей эпохи и всегда привлекают внимание посетителей", - отметила заместитель директора по научной работе ГМЗ "Царское Село" Ираида Ботт, слова которой приводятся в сообщении.

Внутри туфелек есть тисненая золотая марка поставщика Императорского двора обувного магазина "Henry Weiss" и двуглавый орел. Подтвердить принадлежность туфелек великой княжне Марии помогли не только ее фотография в этой обуви, но и приложенная визитная карточка миссис Алистер Маклеод с рукописной надписью на английском языке: "Shoes worn by H.I.H. the Grand Duchess Marie Nicholovna of Russia. 1902" (туфельки, носимые Великой княжной Марией Николаевной). Миссис Маклеод была сестрой Маргарет Игер – ирландской няни императорских дочерей с 1898 по 1904 годы.

"Обувь дочерей Николая II до сих пор была представлена в нашей коллекции одной парой туфель великой княжны Анастасии Николаевны – музей приобрел ее в 2014 году. В собрании Государственного Эрмитажа есть несколько пар туфелек девочек периода их младенчества", - отметила хранитель коллекции женского костюма ГМЗ "Царское Село" Екатерина Поцелуева.

На фотографии, которую музей приобрел на аукционе, – великие княжны Татьяна и Мария. Мария Николаевна одета в детское кружевное платье и туфельки, аналогичные приобретенным. Сообщается, что туфли, фотография и визитная карточка будут представлены в экспозиции Александровского дворца после завершения его реставрации.

В коллекцию "Редкая книга" музей также приобрел книгу из библиотеки императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, с ее золототисненым суперэкслибрисом: Jean de Joinville. Memoires, ou Histoire de S. Louis IX. (Жан де Жуанвиль (1224-1317). Мемуары, или История Св. Людовика IX. (Londres et Paris, 1785).

Личная библиотека Павла I и часть книг Марии Федоровны по распоряжению императора Николая I с 1829 года хранилась в статусе мемориальной библиотеки в особых шкафах Александровского дворца. С той поры установилась традиция сохранять во дворце книжные собрания умерших императоров в неизменном виде как мемориальные. Эта традиция поддерживалась до 1917 года. Однако после революции многие экземпляры мемориальной коллекции Павла и его супруги были распроданы, оставшиеся тома перемещены в Павловский дворец.