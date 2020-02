Царскосельский музей купил туфельки великой княжны Марии Николаевны

Внутри туфелек есть тисненая золотая марка поставщика Императорского двора обувного магазина "Henry Weiss" и двуглавый орел. Подтвердить принадлежность туфелек великой княжне Марии помогли не только ее фотография в этой обуви, но и приложенная визитная карточка миссис Алистер Маклеод с рукописной надписью на английском языке: "Shoes worn by H.I.H. the Grand Duchess Marie Nicholovna of Russia. 1902" (туфельки, носимые Великой княжной Марией Николаевной). Миссис Маклеод была сестрой Маргарет Игер – ирландской няни императорских дочерей с 1898 по 1904 годы.