Гренландия собирается продавать талую воду коммерческим компаниям

"Конечно, ясно, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода тысячелетиями была в Гренландии в больших количествах. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте", - заявил Сване.