Гренландия собирается продавать талую воду коммерческим компаниям

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гренландия собирается продавать талую воду коммерческим предприятиям, заявил в интервью немецкому изданию Tagesspiegel министр энергетики Гренландии Йесс Сване.
"Конечно, ясно, что изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода тысячелетиями была в Гренландии в больших количествах. Сейчас мы сознаем, что можем сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт, которого нет в другом месте", - заявил Сване.
По его словам, на данный момент есть девять проектов, которые получили лицензии на экспорт воды, но планируется расширение. В общей сложности выписано 16 лицензий на добычу воды.
"Нашей целевой группой являются коммерческие предприятия. На какие рынки они хотят выйти с этой водой, их дело", - отметил Сване.
По словам министра, 90% дохода Гренландии приходится на рыбный промысел. "Мы пытаемся диверсифицировать нашу экономику вещами, которые могут быть полезны миру", - подчеркнул он.
В прошлом году в СМИ появились сообщения о рекордном таянии льда в Гренландии. По данным гляциологов, в июле 197 миллиардов тонн воды оказалось в мировом океане из-за таяния льда на этом континенте, а в 31 июля был установлен мировой рекорд таяния - 12,5 миллиарда тонн льда за один день оказалось в океане.
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