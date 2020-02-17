В Югре из-за коронавируса под наблюдением находятся свыше 70 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Свыше 70 человек находятся под медицинским наблюдением в Свыше 70 человек находятся под медицинским наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе из-за вспышки коронавируса в Китае, около трети из них - на стационаре, сообщила в понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.

Профилактику завоза и распространения коронавируса в Югре обсудили участники заседания окружного оперативного штаба по противодействию инфекции, сообщается на сайте правительства округа. Соловьева отметила, что по мере прибытия в регион граждан КНР им выдаются предписания о соблюдении режима изоляции, а организациям - предписание об их отстранении от работы.

"Поскольку для ряда категорий наблюдаемых установлен двукратный забор материала для вирусологических исследований с интервалом в 10 дней, плюс 14-дневный период изоляции, под медицинским наблюдением в автономном округе находятся 76 человек, в том числе 21 человек наблюдается в условиях медицинского стационара", - приводятся в сообщении правительства слова Соловьевой.

В свою очередь замгубернатора региона Всеволод Кольцов поручил профильным структурам наладить взаимодействие с авиакомпаниями, чтобы они заблаговременно информировали органы Роспотребнадзора о прибытии граждан КНР.