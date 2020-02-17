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В Югре из-за коронавируса под наблюдением находятся свыше 70 человек
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РИА Новости

В Югре из-за коронавируса под наблюдением находятся свыше 70 человек

16:16 17.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
Медицинские работники в больнице Цзиньинтань в Ухани
© REUTERS / China Daily
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Свыше 70 человек находятся под медицинским наблюдением в Ханты-Мансийском автономном округе из-за вспышки коронавируса в Китае, около трети из них - на стационаре, сообщила в понедельник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева.
Профилактику завоза и распространения коронавируса в Югре обсудили участники заседания окружного оперативного штаба по противодействию инфекции, сообщается на сайте правительства округа. Соловьева отметила, что по мере прибытия в регион граждан КНР им выдаются предписания о соблюдении режима изоляции, а организациям - предписание об их отстранении от работы.
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"Поскольку для ряда категорий наблюдаемых установлен двукратный забор материала для вирусологических исследований с интервалом в 10 дней, плюс 14-дневный период изоляции, под медицинским наблюдением в автономном округе находятся 76 человек, в том числе 21 человек наблюдается в условиях медицинского стационара", - приводятся в сообщении правительства слова Соловьевой.
В свою очередь замгубернатора региона Всеволод Кольцов поручил профильным структурам наладить взаимодействие с авиакомпаниями, чтобы они заблаговременно информировали органы Роспотребнадзора о прибытии граждан КНР.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаХанты-Мансийский автономный округФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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