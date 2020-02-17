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МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17
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РИА Новости

МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17

16:10 17.02.2020 (обновлено: 17:20 17.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что по делу о крушении MH17 уходят не все следователи, смена происходит в рамках "нормальной ротации".
Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были уволены в ходе реформы.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует, о смене, ротации следователей. Я вас заверяю, что... вопрос (о смене следователей - ред.) рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", - сказал Пристайко, трансляцию вел телеканал "Наш".

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Член Совместной следственной группы Фред Вестербеке во время заседания по делу о крушении Boeing MH17, которое произошло 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. 19 июня 2019
4 февраля, 09:57Сказано в эфире
"Сначала приговор – потом обвинения". Политолог о деле MH17В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении рейса МН17. Подготовку процесса прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак.
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Вадим ПристайкоКиевУкраинаАмстердамMH17. РасследованиеМИД УкраиныВ мире
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vvab6
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