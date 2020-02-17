МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в понедельник, что по делу о крушении MH17 уходят не все следователи, смена происходит в рамках "нормальной ротации".
Ранее нидерландская газета NRC Next сообщила, что все шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы рейса MH17, были уволены в ходе реформы.
"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует, о смене, ротации следователей. Я вас заверяю, что... вопрос (о смене следователей - ред.) рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", - сказал Пристайко, трансляцию вел телеканал "Наш".
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.