МИД Украины объяснил сообщения об отстранении прокуроров по делу MH17

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует, о смене, ротации следователей. Я вас заверяю, что... вопрос (о смене следователей - ред.) рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы. Поверьте, что украинская сторона предоставит помощь голландской стороне", - сказал Пристайко, трансляцию вел телеканал "Наш".