Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские и западные партнеры пытаются перенести вопросы уровня контактной группы на рассмотрение в "нормандском формате", Украинские и западные партнеры пытаются перенести вопросы уровня контактной группы на рассмотрение в "нормандском формате", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров

"(Европейские коллеги. — Прим. ред.) исходят из логики, что Россия является стороной конфликта", — добавил он, отметив, что такая позиция ущербна.

По мнению дипломата , на данный момент предпосылок для встречи в "нормандском формате" нет.

"Основания могут появиться только в одном случае — если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", — заключил министр.

"Нормандская четверка"

В "нормандскую четверку" входят Россия, Германия, Франция и Украина. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. В 2015-2016 годах участникам удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.

Последний саммит прошел в декабре 2019-го в Париже. Стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность прежним договоренностям. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.