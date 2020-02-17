Лавров заявил об "ущербной логике" европейских партнеров по Украине

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Украинские и западные партнеры пытаются перенести вопросы уровня контактной группы на рассмотрение в "нормандском формате", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"(Европейские коллеги. — Прим. ред.) исходят из логики, что Россия является стороной конфликта", — добавил он, отметив, что такая позиция ущербна.
По мнению дипломата, на данный момент предпосылок для встречи в "нормандском формате" нет.
"Основания могут появиться только в одном случае — если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", — заключил министр.
11 февраля, 09:07В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
"Нормандская четверка"
В "нормандскую четверку" входят Россия, Германия, Франция и Украина. Группа занимается урегулированием украинского конфликта. В 2015-2016 годах участникам удалось прийти к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений. В последующем состоялась встреча в столице Белоруссии, где были подписаны Минские соглашения.
Последний саммит прошел в декабре 2019-го в Париже. Стороны приняли коммюнике, подтверждающее приверженность прежним договоренностям. В частности, Киев, ДНР и ЛНР обязались развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", а также согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
На данный момент из списка удалось выполнить лишь обмен удерживаемыми лицами.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что Украина уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, при этом именно их реализация принципиальна для согласования Москвой нового саммита.
15 февраля, 15:38Зеленский рассказал, чем ему не нравится "нормандский формат"