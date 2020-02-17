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Медиавойны
2020-02-17T16:09+0300
https://ria.ru/20200217/1564878945.html
НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях
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РИА Новости

НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях

16:09 17.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд телекомпании НТВ
Стенд телекомпании НТВ
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НТВ не комментирует штраф, поступивший "НТВ-Мир Балтия" от британского регулятора Ofcom за передачу о Скрипалях, такой ответ поступил от пресс-службы вещателя на запрос РИА новости.
Ofcom оштрафовал держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях. Речь идет о новостной программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила РИА Новости, что медиарегулятор изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.
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"Без комментариев", - ответили в пресс-службе.
Летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.
МИД РФ после этого заявило, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Ситуация с дискриминацией российских СМИ в странах Запада похожа на дело Скрипалей - никто ничего не объясняет, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.
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МедиавойныДело об отравлении СкрипалейOfcomНТВ (телеканал)В мире
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