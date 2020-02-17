НТВ не комментирует штраф от Ofcom за передачу о Скрипалях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. НТВ не комментирует штраф, поступивший "НТВ-Мир Балтия" от британского регулятора Ofcom за передачу о Скрипалях, такой ответ поступил от пресс-службы вещателя на запрос РИА новости.

Ofcom оштрафовал держателя лицензии телеканала "НТВ-Мир Балтия" на 20 тысяч фунтов стерлингов за передачу о Скрипалях. Речь идет о новостной программе "Сегодня" от 2 апреля 2018 года, в рамках которой состоялось обсуждение отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Жалоба была получена Ofcom 4 мая 2018 года, 1 ноября 2018 года представитель Ofcom сообщила РИА Новости, что медиарегулятор изучает две программы телеканала "НТВ-Мир Балтия" и одну программу канала REN TV Baltic на предмет их соответствия стандартам вещания.

"Без комментариев", - ответили в пресс-службе.

Летом прошлого года Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Телеканал RT в своем заявлении возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф, не дожидаясь решения суда.

МИД РФ после этого заявило, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.