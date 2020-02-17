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Аксенов отправил в отставку министра экологии Крыма
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РИА Новости

Аксенов отправил в отставку министра экологии Крыма

16:08 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев освобожден от должности, соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым.
"Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым в связи с истечением срока полномочий", - говорится в указе на сайте крымского правительства.
Нараев руководил министерством с апреля 2014 года.
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Сергей Аксенов (политик)Республика КрымПолитика
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