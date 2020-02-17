Аксенов отправил в отставку министра экологии Крыма

"Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым в связи с истечением срока полномочий", - говорится в указе на сайте крымского правительства.