Аксенов отправил в отставку министра экологии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев освобожден от должности, соответствующий указ подписан главой республики Сергеем Аксеновым.
"Прекратить полномочия Нараева Геннадия Павловича и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – главного государственного инспектора Республики Крым в связи с истечением срока полномочий", - говорится в указе на сайте крымского правительства.
Нараев руководил министерством с апреля 2014 года.