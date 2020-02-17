Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции

"(Молодежь ОНФ) примет участие в информировании и агитации. Важно объяснить людям, почему они должны прийти на участки для голосования и поставить галочку или нет… Все, что касается ОНФ, – это дело (участие в агитации и информировании, - ред.) добровольное, …но потенциал у молодежки именно такой – несколько десятков тысяч", - сказал Новиков.