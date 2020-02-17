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Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции
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РИА Новости

Молодежь ОНФ будет агитировать за участие в голосовании по Конституции

16:07 17.02.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
СУДАК, 17 фев – РИА Новости. Молодежное крыло ОНФ примет участие в информационно-агитационной кампании по подготовке всенародного голосования в отношении конституционных поправок, сообщил журналистам начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Президент России Владимир Путин ранее возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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"(Молодежь ОНФ) примет участие в информировании и агитации. Важно объяснить людям, почему они должны прийти на участки для голосования и поставить галочку или нет… Все, что касается ОНФ, – это дело (участие в агитации и информировании, - ред.) добровольное, …но потенциал у молодежки именно такой – несколько десятков тысяч", - сказал Новиков.
Он добавил, что агитационной кампанией займется в основном сотрудники избирательных комиссий.
Форум "Зимний" молодежного крыла ОНФ с участием молодых людей из 80 регионов России открылся в понедельник в крымском городе Судак.
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