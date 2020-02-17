Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 из-за коронавируса

Moody's отметило, что вспышка коронавируса ослабила оптимизм относительно перспектив начинающейся стабилизации мирового экономического роста в текущем году.

Учитывая сохраняющиеся риски вокруг дальнейшего распространения вируса Moody's ухудшило прогноз роста ВВП стран G20 на 2020 год - до 2,4% с ноябрьского прогноза в 2,6%. В 2021 году агентство ожидает ускорения темпов роста ВВП до 2,8%, что совпадает с ноябрьским прогнозом.

Прогноз по темпам роста ВВП Китая на 2020 год также ухудшен до 5,2% с 5,8%, на 2021 год - сохранен на уровне в 5,7%. При этом агентство отметило, что давать окончательную оценку влиянию коронавируса на экономику Китая и мира в целом еще преждевременно из-за продолжения распространения вируса.

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Moody's ожидает, что распространение коронавируса продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста мировой экономики в первом квартале текущего года, а во втором квартале экономика начнет стабилизироваться. "Влияние на мировую экономику может усугубиться, если масштабы заражения не уменьшатся, число погибших продолжит увеличиваться ...", - полагает агентство.