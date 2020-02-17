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Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 из-за коронавируса
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РИА Новости

Moody's понизило прогноз роста ВВП стран G20 из-за коронавируса

16:29 17.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаммит "Группы двадцати"
Саммит Группы двадцати
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Саммит "Группы двадцати". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по росту ВВП стран "Большой двадцатки" (G20) на 2020 год до 2,4% с 2,6% из-за рисков вокруг вспышки коронавируса, говорится в релизе агентства.
Moody's отметило, что вспышка коронавируса ослабила оптимизм относительно перспектив начинающейся стабилизации мирового экономического роста в текущем году.
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Учитывая сохраняющиеся риски вокруг дальнейшего распространения вируса Moody's ухудшило прогноз роста ВВП стран G20 на 2020 год - до 2,4% с ноябрьского прогноза в 2,6%. В 2021 году агентство ожидает ускорения темпов роста ВВП до 2,8%, что совпадает с ноябрьским прогнозом.
Прогноз по темпам роста ВВП Китая на 2020 год также ухудшен до 5,2% с 5,8%, на 2021 год - сохранен на уровне в 5,7%. При этом агентство отметило, что давать окончательную оценку влиянию коронавируса на экономику Китая и мира в целом еще преждевременно из-за продолжения распространения вируса.
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Moody's ожидает, что распространение коронавируса продолжит оказывать негативное влияние на темпы роста мировой экономики в первом квартале текущего года, а во втором квартале экономика начнет стабилизироваться. "Влияние на мировую экономику может усугубиться, если масштабы заражения не уменьшатся, число погибших продолжит увеличиваться ...", - полагает агентство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1 770, излечились 10,8 тысячи. За пределами Китая заразились почти 700 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБольшая двадцаткаКитайMoody’s Investors ServiceЭкономика
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