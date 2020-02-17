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Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета
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РИА Новости

Правительство назвало угрозы устойчивости Рунета

16:05 17.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство РФ определило виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования на территории РФ, следует из постановления кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон об устойчивой работе рунета, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает, что устойчивость и безопасность функционирования интернет на территории РФ должны обеспечивать операторы связи и иные владельцы сетей, а Роскомнадзор будет координировать эту работу. А Роскомнадзору закон дает возможность в случае выявления угроз функционированию рунета централизовано управлять сетями связи через установленные на них технические средства.
В постановлении под угрозой устойчивости функционирования рунета в целом понимается угроза, при которой "нарушается работоспособность сети связи при неисправности фрагмента сети, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера", угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий и перегрузки узла связи, в том числе невозможность вызова экстренных служб и оказания услуг связи владельцами критически важных объектов, что может привести к нарушению или прекращению функционирования таких объектов.
Помимо этого, под угрозой устойчивости функционирования рунета понимается "нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к техническим и программным средствам сети связи общего пользования", преднамеренного дестабилизирующего внешнего и внутреннего воздействия, в том числе связанного с распространением информации, доступ к которой запрещен на территории РФ, а также нарушение доступности для граждан ресурсов органов власти и местного самоуправления.
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Кроме того, под угрозой целостности функционирования рунета понимаются ситуации, при которых невозможно соединение и передача информации между пользователями и доступ к различным ресурсам в сети. К таким угрозам относятся случаи нарушения взаимодействия рунета и сетей иностранных государств, а также нарушения функционирования сети, при которых невозможно соединение между пользователями и ресурсами на территории одного или нескольких субъектов РФ.
Документом также определяется, что в случае возникновения всех этих угроз Роскомнадзор вносит их в одноименный перечень, а затем разрабатывает регламент реагирования в отношении каждой угрозы с мерами их устранения. В качестве таких мер могут быть предприняты, в частности, восстановление работоспособности сети, изменение маршрутов сообщений, изменение конфигурации средств связи.
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