Аэропорт Стамбула запустил мобильное приложение для вызова такси

Водитель такси на Бульварном кольце в Москве

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Турецкие специалисты выпустили мобильное приложение, позволяющее вызвать такси в аэропортах Стамбула и Измира, сообщает министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Система функционирует круглосуточно и позволит значительно улучшить обслуживание пассажиров", — отметил Мехмет Нури Эрсой.

С помощью приложения можно вызвать такси, находясь в любой точке аэропорта. Система навигации определит свободный автомобиль, и водитель подаст машину в нужную точку. Шоферу для связи не понадобится телефон, приложение будет установлена непосредственно в автомобилях официальных перевозчиков.

Для удобства пассажиров на спинках сидений такси размещены мониторы, на которых будет отображена информация о тарифе, времени и маршруте поездки с возможностью выбора языка, понятного клиенту.