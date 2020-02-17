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Туризм
2020-02-17T19:57+0300
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Аэропорт Стамбула запустил мобильное приложение для вызова такси
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РИА Новости

Аэропорт Стамбула запустил мобильное приложение для вызова такси

19:57 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси на Бульварном кольце в Москве
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Турецкие специалисты выпустили мобильное приложение, позволяющее вызвать такси в аэропортах Стамбула и Измира, сообщает министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Система функционирует круглосуточно и позволит значительно улучшить обслуживание пассажиров", — отметил Мехмет Нури Эрсой.

С помощью приложения можно вызвать такси, находясь в любой точке аэропорта. Система навигации определит свободный автомобиль, и водитель подаст машину в нужную точку. Шоферу для связи не понадобится телефон, приложение будет установлена непосредственно в автомобилях официальных перевозчиков.
Для удобства пассажиров на спинках сидений такси размещены мониторы, на которых будет отображена информация о тарифе, времени и маршруте поездки с возможностью выбора языка, понятного клиенту.
Система вводится в аэропортах Стамбула и Измира, затем она заработает в воздушных гаванях Анкары и Газиантепа.
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