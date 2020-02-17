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Софи Лорен рада, что ее новый фильм выйдет на стриминговой платформе
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РИА Новости

Софи Лорен рада, что ее новый фильм выйдет на стриминговой платформе

21:26 17.02.2020
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© NetflixКадр из фильма "Вся жизнь впереди"
Кадр из фильма Вся жизнь впереди
© Netflix
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Итальянская актриса Софи Лорен рада тому, что новый фильм с ее участием "Вся жизнь впереди" выйдет на стриминговой платформе Netflix. Источнику стало известно, что компания приобрела права на показ ленты режиссера Эдоардо Понти, сообщает THR.

"В своей карьере я сотрудничала с крупнейшими студиями, но сейчас могу с уверенностью сказать: ни у одной из них не было такого охвата аудитории и разнообразия, — прокомментировала Лорен".

По мнению актрисы, каждый заслуживает возможности быть услышанным.
"Это как раз то, о чем наш фильм "Вся жизни впереди", — подчеркнула Софи Лорен.
В ленте, основанный на одноименной книге Ромена Гари, актриса играет мадам Розу, выжившую во время Холокоста. Она воспитывает брошенных детей в приюте, куда попадает 12-летний Момо из Сенегала. Именно он будет помогать мадам Розе в последние годы ее жизни.
Дата выхода фильма пока неизвестна. Ранее СМИ писали, что съемки завершатся в марте этого года.
Итальянская актриса Софи Лорен
11 июля 2019, 20:01Культура
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КультураКино и сериалыНовости культурыNetflixСофи Лорен
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