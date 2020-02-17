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Концертный директор рэпера Гуфа рассказал о травме артиста
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РИА Новости

Концертный директор рэпера Гуфа рассказал о травме артиста

16:05 17.02.2020 (обновлено: 17:39 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Концертный директор рэпера Алексея Долматова (Гуфа) Эдгар Кеосаян рассказал "Пятому каналу" о травме артиста, из-за которой пришлось отменить все концерты, запланированные на февраль.
"Бытовая травма. Не надо переживать. Все нормально", — сказал он.
Кеосаян также отметил, что в марте мероприятия возобновятся.
Ранее организаторы концертов Долматова сообщили в соцсети Вконтакте, что выступления отменяются из-за того, что артист сломал два ребра.
Дмитрий Носов
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Guf (Алексей Долматов)Шоу-бизнес
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