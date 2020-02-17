"Аэрофлот" опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Boeing "Аэрофлота", летевший из Шанхая, в конце декабря прошлого года якобы чуть не упал на жилые дома в Лобне. По данным канала, при проверке выяснилось, что самолет изменил курс, только когда сработала система предупреждения о близости земли. В сообщении отмечалось, что слишком резкое снижение самолета якобы произошло из-за захвата "ложной глиссады" и потери пилотами контроля над самолетом. По данным канала, после этого инцидента "Аэрофлот" уволил командира самолета, второму пилоту был объявлен выговор.
"Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолет двигался на безопасной высоте, без нарушений", - заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшей российской авиакомпании.