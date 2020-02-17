Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:03+0300
https://ria.ru/20200217/1564878547.html
"Аэрофлот" опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_79bc213c89b42b1eca6f001bda56f8b7.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

16:03 17.02.2020
23288
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Boeing "Аэрофлота", летевший из Шанхая, в конце декабря прошлого года якобы чуть не упал на жилые дома в Лобне. По данным канала, при проверке выяснилось, что самолет изменил курс, только когда сработала система предупреждения о близости земли. В сообщении отмечалось, что слишком резкое снижение самолета якобы произошло из-за захвата "ложной глиссады" и потери пилотами контроля над самолетом. По данным канала, после этого инцидента "Аэрофлот" уволил командира самолета, второму пилоту был объявлен выговор.
"Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолет двигался на безопасной высоте, без нарушений", - заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшей российской авиакомпании.
Пассажиры в защитных масках в аэропорту Шереметьево
31 января, 16:15
"Аэрофлот": рейсы в КНР перевели в отдельный терминал в "Шереметьево"
3431728
Обсудить 3
АэрофлотМоскваЛобняШанхайВ мире
Популярные комментарии
Можно подумать, аэрофлот признался бы на всю страну в этом ляпе. Вот если бы не пронесло...
17 февраля, 16:06
СзСнова здорова
1100000
Рекомендуем
Экстремальная посадка Airbus A380 в британском аэропорту Хитроу
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Место опрокидывания микроавтобуса УАЗ на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит в Башкирии
В Башкирии перевернулся микроавтобус, перевозивший беременных
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Офис ОАО Газпром
Верховный суд Швеции отклонил претензии Литвы к "Газпрому"
Телеведущий Дмитрий Дибров
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Калининградский стрелок попал на видео
Расстрелявший семью житель Калининграда попал на видео
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
Незаконный вылов камбалы в Азовском море украинским судном
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Грузовое судно Альта
У берегов Ирландии заметили "корабль-призрак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния