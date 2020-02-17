"Аэрофлот" опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Boeing "Аэрофлота", летевший из Шанхая, в конце декабря прошлого года якобы чуть не упал на жилые дома в Лобне. По данным канала, при проверке выяснилось, что самолет изменил курс, только когда сработала система предупреждения о близости земли. В сообщении отмечалось, что слишком резкое снижение самолета якобы произошло из-за захвата "ложной глиссады" и потери пилотами контроля над самолетом. По данным канала, после этого инцидента "Аэрофлот" уволил командира самолета, второму пилоту был объявлен выговор.