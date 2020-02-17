В Челябинской области рассказали о мерах по улучшению качества жизни

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Челябинская область , занявшая 24 место в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год, рассчитывает улучшить свои позиции приростом объема инвестиций, а также созданием новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной зарплатой, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минэкономразвития региона.

По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Челябинская область в этом рейтинге заняла 24 место, по итогам 2018 года регион находился на 23 месте.

По данным министерства, рейтинг качества жизни оценивает широкий круг показателей, в том числе в таких важных сферах, как здравоохранение, образование, экология, жилищные условия, занятость населения, экономика.

"Челябинская область на протяжении нескольких лет показывает достаточно стабильный результат, располагаясь на пороге первой двадцатки. Но, безусловно, потенциал есть. В настоящее время перед регионом стоит ряд важных задач, решив которые, мы сможем выйти на необходимые темпы развития", - говорится в сообщении.

Так, перед экономическим блоком стоят задачи по обеспечению прироста объема ежегодных инвестиций в реальном исчислении не меньше чем на треть к 2024 году, на что направлен комплекс системных мер: от совершенствования законодательства до реальной финансовой поддержки малых предприятий, уточняется в сообщении.

Рост экономики и благосостояния граждан невозможен без создания новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой, поэтому в работе с инвесторами делается ставка на современные, экологичные, инновационные проекты, поясняет министерство. Так, в многофункциональном центре для предпринимателей "Территория бизнеса" на сопровождении находятся 42 инвестпроекта общим объемом инвестиций порядка 44 миллиардов рублей, планируется к созданию более 20 тысяч рабочих мест.

Кроме того, на единой площадке "Территория бизнеса" с начала года в тестовом режиме работает коворкинг, где предприниматели могут на льготных условиях получить оборудованные рабочие места и прямой доступ ко всем действующим мерам господдержки, добавляет пресс-служба.