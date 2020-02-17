Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T16:02+0300
https://ria.ru/20200217/1564878468.html
В Челябинской области рассказали о мерах по улучшению качества жизни
https://cdn22.img.ria.ru/images/153325/33/1533253315_0:20:1504:866_1036x0_80_0_0_9f35b9bbcbab97e6c2e16fc9bce72c46.jpg
РИА Новости

В Челябинской области рассказали о мерах по улучшению качества жизни

16:02 17.02.2020
1392
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Челябинская область, занявшая 24 место в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 год, рассчитывает улучшить свои позиции приростом объема инвестиций, а также созданием новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной зарплатой, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе минэкономразвития региона.
По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Челябинская область в этом рейтинге заняла 24 место, по итогам 2018 года регион находился на 23 месте.
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
Вчера, 15:28
Власти Саратовской области объяснили падение качества жизни в регионе
По данным министерства, рейтинг качества жизни оценивает широкий круг показателей, в том числе в таких важных сферах, как здравоохранение, образование, экология, жилищные условия, занятость населения, экономика.
"Челябинская область на протяжении нескольких лет показывает достаточно стабильный результат, располагаясь на пороге первой двадцатки. Но, безусловно, потенциал есть. В настоящее время перед регионом стоит ряд важных задач, решив которые, мы сможем выйти на необходимые темпы развития", - говорится в сообщении.
Так, перед экономическим блоком стоят задачи по обеспечению прироста объема ежегодных инвестиций в реальном исчислении не меньше чем на треть к 2024 году, на что направлен комплекс системных мер: от совершенствования законодательства до реальной финансовой поддержки малых предприятий, уточняется в сообщении.
Дома городского округа Троицк в городе Москве
Вчера, 08:00Хорошие новости
Новый рейтинг регионов России определит лидеров по качеству жизни
Рост экономики и благосостояния граждан невозможен без создания новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой, поэтому в работе с инвесторами делается ставка на современные, экологичные, инновационные проекты, поясняет министерство. Так, в многофункциональном центре для предпринимателей "Территория бизнеса" на сопровождении находятся 42 инвестпроекта общим объемом инвестиций порядка 44 миллиардов рублей, планируется к созданию более 20 тысяч рабочих мест.
Кроме того, на единой площадке "Территория бизнеса" с начала года в тестовом режиме работает коворкинг, где предприниматели могут на льготных условиях получить оборудованные рабочие места и прямой доступ ко всем действующим мерам господдержки, добавляет пресс-служба.
Также чтобы обеспечивался рост доходов населения, уровень зарплат должен постоянно повышаться – как в бюджетном, так и во внебюджетном секторе. "Индексация должна производиться ежегодно. Эту задачу возможно решить не только с помощью господдержки, но в первую очередь – при инициативном участии бизнеса", - сообщает минэкономразвития.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Вчера, 00:00
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
220042
Обсудить 0
РИА РейтингЧелябинская областьОбщество
Рекомендуем
Центральный банк России
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отозвал допуск на полеты в ЮАР
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Здание министерства финансов РФ
Минфин подготовил проект комплексной оптимизации системы госзакупок
Московская биржа
Торги акциями "Эн+ Груп" на Московской бирже начнутся с 18 февраля
Статуя Фемиды в суде
Суд взыскал с "Калашникова" 24 миллиона рублей в пользу Минобороны
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
"Аэроэкспресс" полностью ввел в график поезда во Внуково
Здание администрации города Саратова на Первомайской улице
Власти Саратовской области объяснили падение качества жизни в регионе
Президент США Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали слова Трампа о поддержке Россией Асада
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Сбор тел погибших при крушении лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
На Украине отстранили всех прокуроров, расследовавших дело МН17
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Apple не выполнит прогноз по квартальной прибыли из-за коронавируса
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Здание Государственного академического Большого театра России в Москве
В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой из-за пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:48Костромской губернатор: поездки в регионы помогут работе правительства
08:48Singapore Airlines отменила более ста рейсов из-за коронавируса
08:45В Китае основные промышленные госпредприятия запустили на 80%
08:40СМИ: Минприроды и Минэнерго раскритиковали проект "Росшельф"
08:39Семеро пострадавших в ДТП в Кузбассе остаются в больнице
08:36Угроза наводнения в Петербурге миновала, затворы дамбы открыты
08:32Роскачество нашло в говяжьей тушенке антибиотики и ДНК лошади
08:30Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:25В Москве во вторник ожидается до восьми градусов тепла
08:25Костромской губернатор попросил помощи в строительстве роддома
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
Лента новостейМолния