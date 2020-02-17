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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-17T16:19+0300
https://ria.ru/20200217/1564878287.html
В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт
https://cdn24.img.ria.ru/images/156336/45/1563364588_0:180:2709:1704_1036x0_80_0_0_9fd908193fc4e12428ef7e5dad56be99.jpg
РИА Новости

В сирийском Алеппо возобновил работу аэропорт

15:58 17.02.2020 (обновлено: 16:19 17.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийская провинция Алеппо
Сирийская провинция Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сирийская провинция Алеппо. Архивное фото
КАИР, 17 фев – РИА Новости. Министр транспорта Сирии Али Хамуд заявил в понедельник о возобновлении работы международного аэропорта города Алеппо на севере страны, первый рейс из Дамаска запланирован на среду.
"Министр транспорта Али Хамуд объявил о возобновлении работы международного аэропорта Алеппо, на среду запланирован первый рейс из Дамаска", - сообщило в Facebook министерство.
По сообщению ведомства, в ближайшие дни планируется запустить регулярные рейсы в Дамаск и столицу Египта Каир.
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Воздушная гавань перестала принимать регулярные пассажирские рейсы в 2013 году из-за боевых действий в непосредственной близости от нее. Расстояние между Алеппо и Дамаском составляет около 370 километров, до сирийского кризиса самолеты преодолевали это расстояние примерно за 50 минут.
Аэропорт будет открыт благодаря операции сирийской армии: в воскресенье она установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.
Генштаб ВС Сирии ранее в понедельник сообщил об освобождении ряда населенных пунктов в провинции Алеппо и пообещал продолжить наступление армии до полного вывода из Сирии террористов.
По данным гостелеканала Сирии Ikhbariya, за воскресенье армия освободила 23 деревни в провинции Алеппо на фоне отступления из них боевиков. Среди ключевых освобожденных деревень – Анадан и Биянун, расположенные к северу от Алеппо на трассе 214, ведущей в турецкий город Газиантеп.
Алеппо был освобожден от боевиков в 2016 году, однако засевшие в пригородах террористы на протяжении последних лет регулярно обстреливали жилые кварталы Алеппо, что приводило к жертвам среди мирного населения и значительному материальному ущербу.
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