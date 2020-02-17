В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Около 100 скворцов были обнаружены мертвыми недалеко от нефтехимического полигона между городами Салоу и Таррагона в Около 100 скворцов были обнаружены мертвыми недалеко от нефтехимического полигона между городами Салоу и Таррагона в Каталонии , сообщает газета Periodico

Необычная находка была сделана в воскресенье. На месте были собраны образцы мертвых птиц, чтобы выяснить причину их внезапной гибели.

Decenas de pájaros aparecen muertos en una autovía entre Salou y Tarragona https://t.co/cLUUDekh1u — El Periódico (@elperiodico) February 17, 2020

Местные власти на данный момент исключают версию о гибели птиц в связи с утечкой химических веществ с полигона и выясняют, мог ли их задавить большегрузный автомобиль.

Как заявил один из представителей местного управления сельского хозяйства, отравление птиц не представляется вероятной причиной, так как "птицы были сосредоточены в определенном месте на дороге" и в данной районе не было обнаружено других животных с признаками интоксикации.