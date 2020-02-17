В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов

Необычная находка была сделана в воскресенье. На месте были собраны образцы мертвых птиц, чтобы выяснить причину их внезапной гибели.
Decenas de pájaros aparecen muertos en una autovía entre Salou y Tarragona https://t.co/cLUUDekh1u— El Periódico (@elperiodico) February 17, 2020
Местные власти на данный момент исключают версию о гибели птиц в связи с утечкой химических веществ с полигона и выясняют, мог ли их задавить большегрузный автомобиль.
Как заявил один из представителей местного управления сельского хозяйства, отравление птиц не представляется вероятной причиной, так как "птицы были сосредоточены в определенном месте на дороге" и в данной районе не было обнаружено других животных с признаками интоксикации.
По данным издания, анализы взятых образцов будут доступны в ближайшее время. Если они покажут, что речь идет о химическом отравлении, дело будет передано на рассмотрение в департамент окружающей среды и пожарную службу.
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