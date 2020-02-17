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В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов
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РИА Новости

В Каталонии у нефтехимического полигона нашли сотню мертвых скворцов

15:57 17.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоСкворец
Скворец
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Скворец . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Около 100 скворцов были обнаружены мертвыми недалеко от нефтехимического полигона между городами Салоу и Таррагона в Каталонии, сообщает газета Periodico.
Необычная находка была сделана в воскресенье. На месте были собраны образцы мертвых птиц, чтобы выяснить причину их внезапной гибели.
Местные власти на данный момент исключают версию о гибели птиц в связи с утечкой химических веществ с полигона и выясняют, мог ли их задавить большегрузный автомобиль.
Как заявил один из представителей местного управления сельского хозяйства, отравление птиц не представляется вероятной причиной, так как "птицы были сосредоточены в определенном месте на дороге" и в данной районе не было обнаружено других животных с признаками интоксикации.
По данным издания, анализы взятых образцов будут доступны в ближайшее время. Если они покажут, что речь идет о химическом отравлении, дело будет передано на рассмотрение в департамент окружающей среды и пожарную службу.
Голуби
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