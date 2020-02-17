Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения лайнера

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече в Тегеране договорились максимально избегать политизации в ходе расследования авиакатастрофы украинского Boeing-737-800, а также условились усилить взаимодействие экспертов, сообщается в понедельник на сайте СНБО Украины

"Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", - сообщила пресс-служба.

Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, а также соблюдении международно-правовых норм. СНБО обращает особое внимание на необходимость исследования "черных ящиков" и отмечает, что "Украина имеет для этого все технические и научные возможности".

По данным СНБО, Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полную готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы. В свою очередь секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, которые работали на месте трагедии.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.