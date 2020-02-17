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Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения лайнера
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РИА Новости

Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения лайнера

15:55 17.02.2020
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© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани на встрече в Тегеране договорились максимально избегать политизации в ходе расследования авиакатастрофы украинского Boeing-737-800, а также условились усилить взаимодействие экспертов, сообщается в понедельник на сайте СНБО Украины.
"Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", - сообщила пресс-служба.
Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, а также соблюдении международно-правовых норм. СНБО обращает особое внимание на необходимость исследования "черных ящиков" и отмечает, что "Украина имеет для этого все технические и научные возможности".
По данным СНБО, Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полную готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы. В свою очередь секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, которые работали на месте трагедии.
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вчера, 14:43
Украина обсудит с Ираном выплаты за сбитый Boeing от имени пяти стран
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
11 февраля, 12:54
Иск Канады к Ирану за сбитый самолет не имеет оснований, заявил Зариф
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ДаниловBoeing 737-800Али ШамханиМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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